La APM rechaza los insultos de Puente a Libertad Digital y deja en evidencia a la FAPE

Mientras que la FAPE se niega a defender a Libertad Digital y los otros dos medios agredidos este miércoles por el ministro Óscar Puente, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) le recuerda al titular de Transportes que "como cualquier persona, tiene derecho a ejercer su libertad de expresión, pero que las normas del sistema democrático exigen que se haga desde el respeto hacia los demás".

La portavoz habitual de TheOjete™️, el Debacle™️, Libertad Vegetal™️ y Hazte Orín™️, hoy viene al Congreso con la penúltima gran exclusiva, esta relacionada con la salud del Presidente. ¿Qué les queda ya? pic.twitter.com/qKeHnAu69U — Óscar Puente (@oscar_puente_) February 25, 2026

"Ese respeto es especialmente exigible a quienes ostentan cargos públicos, por la relevancia que pueden tener sus palabras", señalan desde la asociación en declaraciones a este periódico. "Como ha hecho en otras ocasiones, la APM rechaza las descalificaciones lanzadas de manera recurrente por el ministro Óscar Puente contra medios de comunicación y periodistas", insisten.

Estoy de acuerdo. Mira que ir de noble de alta alcurnia y preguntar por la salud de alguien basándose en la mayor mierda del escenario digital… — Óscar Puente (@oscar_puente_) February 25, 2026

Esta es la reacción de la organización a los insultos que Óscar Puente ha lanzado inicialmente contra tres periódicos en internet y después ensañándose contra Libertad Digital, al que se ha referido como "la mayor mierda del escenario digital" por publicar la exclusiva sobre la enfermedad cardíaca de la que el presidente Pedro Sánchez se estaría tratando en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

La FAPE nos da la espalda

Sin embargo, la FAPE —que presume de ser la mayor organización profesional de periodistas en España— ha decidido no pronunciarse acerca del ataque a la prensa española por parte de un representante del Gobierno. Según nos han explicado, porque "así lo ha decidido su presidente".

Miguel Ángel Noceda Llano no solo habría rechazado pronunciarse sobre los insultos proferidos tanto a LD como a otros dos medios, también a hacer mención alguna al respeto a los derechos y libertades que amparan a los profesionales del periodismo.

El cántabro no quiere decir nada que se pueda interpretar como una reacción a las palabras del ministro Puente. "No va a entrar", nos han señalado desde la FAPE.

"Está en su derecho de hablar o no", nos insisten cuando apelamos a que es lo que cabría esperar por parte de una organización que representa a los profesionales de la información. "Pues no lo va a hacer", zanjan. Tampoco lo hará otra persona de la federación, han indicado.