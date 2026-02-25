La FAPE y su presidente se niegan a defender a Libertad Digital y los otros medios agredidos por Óscar Puente

La FAPE, que presume de ser la mayor organización profesional de periodistas en España, abandona a los tres medios agredidos este miércoles por el ministro Óscar Puente —como viene siendo habitual— a través de la red social X: The Objective, El Debate y Libertad Digital.

La portavoz habitual de TheOjete™️, el Debacle™️, Libertad Vegetal™️ y Hazte Orín™️, hoy viene al Congreso con la penúltima gran exclusiva, esta relacionada con la salud del Presidente. ¿Qué les queda ya? pic.twitter.com/qKeHnAu69U — Óscar Puente (@oscar_puente_) February 25, 2026

El titular de la cartera de Transportes ha reaccionado a una pregunta de la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso, relacionada con la exclusiva de LD sobre la dolencia cardiaca que el presidente Pedro Sánchez estaría ocultando al país, insultando a los mencionados periódicos digitales.

No contento con ello, posteriormente se ha ensañado con Libertad Digital. Aunque no nos ha mencionado directamente, la alusión era obvia dado que hacía referencia a la información que había adelantado nuestro medio, al que ha hecho referencia como "la mayor mierda del escenario digital".

Estoy de acuerdo. Mira que ir de noble de alta alcurnia y preguntar por la salud de alguien basándose en la mayor mierda del escenario digital… — Óscar Puente (@oscar_puente_) February 25, 2026

Cuando LD ha acudido a la federación en busca de un mínimo respaldo, ni siquiera a los medios agredidos en el primer tweet sino a la libertad de expresión y el derecho a la información, se ha encontrado con que la FAPE se niega a hacer valoración alguna al respecto del ataque del ministro tuitero a los diarios.

"Así lo ha decidido el presidente"

Ni la ha hecho "ni la va a hacer", nos han dejado claro desde la federación. El motivo: "así lo ha decidido su presidente". Miguel Ángel Noceda Llano no solo rechaza pronunciarse sobre los insultos, también acerca del respeto a los derechos que amparan a los profesionales del periodismo.

No quiere decir nada que se pueda interpretar como una reacción a las palabras de Puente. "No va a entrar", señalan desde la FAPE. "Está en su derecho de hablar o no", insisten cuando apelamos a que es lo que cabría esperar por parte de una organización que representa a los profesionales de la información. "Pues no lo va a hacer", zanjan.

Tampoco lo hará otra persona de la federación. Ni siquiera nos permiten hablar con alguien de la directiva off the record para intentar entender por qué no habrá una respuesta a este ataque a la prensa española. "Es la posición que nos ha transmitido el presidente y no te puedo decir nada más", nos indican antes de poner fin a la llamada.