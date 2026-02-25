Óscar Puente ataca e insulta a Libertad Digital: "Libertad Vegetal"

El silencio mediático y político sobre la exclusiva de Libertad Digital del pasado lunes, sobre una dolencia cardiovascular que afecta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no fue desmentida por Moncloa, se ha visto roto durante la sesión de control al Gobierno por la pregunta realizada por la diputada popular, Cayetana Álvarez de Toledo, al ministro Bolaños.

"Me gusta mucho la transparencia, señor Bolaños. Por eso le voy a hacer una última pregunta: ¿tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico", le ha dicho Álvarez de Toledo al ministro.

Todos los medios y agencias se han hecho eco de la intervención de Álvarez de Toledo, sin mencionar que la pregunta venía a cuento de la noticia de Libertad Digital, con excepción de la agencia Europa Press.

La reacción de Óscar Puente en la red social X no se ha hecho esperar:

La portavoz habitual de TheOjete™️, el Debacle™️, Libertad Vegetal™️ y Hazte Orín™️, hoy viene al Congreso con la penúltima gran exclusiva, esta relacionada con la salud del Presidente. ¿Qué les queda ya? pic.twitter.com/qKeHnAu69U — Óscar Puente (@oscar_puente_) February 25, 2026

En este caso, la reacción de Puente insultando a tres medios de comunicación en una red social va más allá de su estilo zafio y barriobajero habitual. Es una agresión directa a Libertad Digital, El Debate y The Objective de un miembro de un Gobierno que maneja un presupuesto público y que toma decisiones que pueden afectar a la viabilidad económica de esos medios de comunicación.

Estoy de acuerdo. Mira que ir de noble de alta alcurnia y preguntar por la salud de alguien basándose en la mayor mierda del escenario digital… — Óscar Puente (@oscar_puente_) February 25, 2026

El mensaje de Puente es una agresión en toda regla, más en un momento en el que el Gobierno ha recrudecido su guerra a los medios de comunicación y limitará a un 35% la publicidad institucional.