La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido este jueves su pregunta sobre si Pedro Sánchez "tiene un problema de salud" tras el revuelo que provocó en el Congreso y la ola de ataques desatada en las redes sociales con el ministro Óscar Puente a la cabeza. Casi al mismo tiempo que Sánchez se pronunciaba por primera vez sobre la exclusiva de Libertad Digital tachándolo de "bulo", Álvarez de Toledo ha destacado la pertinencia de la pregunta: "No es un asunto privado".

En una entrevista en La Mirada Crítica, en Telecinco, Álvarez de Toledo ha recordado que "en Estados Unidos todos los años los presidentes tienen que hacer público" su historial médico en el marco de una "tradición democrática de rendición de cuentas".

Sobre Sánchez, ha enfatizado que "no es un asunto privado" porque Sánchez "es una persona que nos representa a todos: tiene un poder delegado de los ciudadanos" y unas funciones "que exigen aptitudes físicas y psicológicas". "Es la máxima cúspide de representación y responsabilidad" tras el Rey, ha destacado.

En cuanto a la noticia, Álvarez de Toledo ha recalcado que no se trata de "especulaciones" y ha recordado cómo se lleva hablando del tema "hace más de un año". Desmentir, ha enfatizado, "es negar con pruebas" y desde el Ejecutivo han optado por "insultar a los medios de comunicación como réplica a una pregunta de sentido común".

La diputada, al hilo de la desclasificación del 23-F, ha señalado que en efecto "la memoria no puede estar bajo llave" pero tampoco lo relativo al presente: "¿Si hubiera especulaciones sobre la salud del Rey, no nos gustaría tener explicaciones? ¿Por qué no del presidente?"