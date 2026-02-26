Aprobado el presupuesto de 2026 en el Ayuntamiento de Zaragoza que supera los mil millones de euros

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con los votos a favor del PP y Vox, y el rechazo del PSOE y ZeC, el presupuesto de 2026 que asciende a 1.039.813.747 euros, un 6,29% más que el anterior y incluye una cifra histórica de 128 millones de euros en los capítulos 6 y 7 dedicados a inversiones.

La consejera municipal de Hacienda, Blanca Solans, ha destacado que el presupuesto recoge una política fiscal, que es la "más competitiva" respecto a otras ciudades porque no sube ni el IBI ni la plusvalía, ni el impuesto de circulación. La única tasa que se modifica es la del agua y residuos para "contribuir a la sostenibilidad del sistema y devolver a los ciudadanos las inversiones básicas de las que adolecía la ciudad", ha expresado Solans.

Los ingresos del Estado son unos 17 millones, que es un 4% más, hay una reducción de intereses de la deuda de un 34%, ya que al amortizar más hay más margen presupuestario para inversiones y gastos sin subir impuestos. La venta de suelo apenas es el 7% de los ingresos, ha sintetizado Solans y es la ciudad que más esfuerzo hace para vivienda.

Azcón no vincula este acuerdo con el pacto autonómico

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este jueves que el acuerdo alcanzado este miércoles por PP y Vox para aprobar, en sesión plenaria esta mañana, el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza "no tiene nada que ver" con la negociación para conformar el Ejecutivo autonómico de la XII legislatura.

Durante su visita a la sede del Grupo Edelvives, en la capital aragonesa, el presidente en funciones ha insistido en que la negociación exige "tranquilidad" para alcanzar "un acuerdo global".

"Lo lógico es que sigamos negociando las próximas semanas", ha continuado Azcón, quien ha recalcado que la constitución de las Cortes de Aragón, el 3 de marzo, cuando se elegirá al presidente del Parlamento, y la configuración del Ejecutivo regional "son cosas distintas".