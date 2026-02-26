El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, se niega por todos los medios a facilitar el domicilio en el que reside habitualmente: primero ofreció la dirección del despacho de su abogado y ahora asegura que recogerá la citación en persona en los Juzgados.

La Audiencia de Badajoz pidió al hermano de Pedro Sánchez que le facilitase la dirección en la que habita habitualmente para hacerle entrega de la citación para el juicio oral en el que será juzgado por haber cometido presuntos delitos de prevaricación administrativa y otro de tráfico de influencias. Recientes informaciones han situado a David Sánchez viviendo en La Moncloa.

Él aseguró al tribunal que vivía en Cáceres, aunque esta dirección era en realidad la del despacho de su abogado. Algo que ha comprobado la Audiencia Provincial que, en un auto al que tuvo acceso Libertad Digital, pedía al compositor que ofreciese su dirección real.

"Presentado el anterior escrito por la representación procesal de D. David Sánchez Pérez-Castejón y visto su contenido, y comprobado que el domicilio aportado es el del despacho de su Letrado requiérase al mismo, para que en el plazo de una audiencia aporte el domicilio de su defendido, habida cuenta que de conformidad con el art. 182 de la L.E.Criminal, cuando el objeto de la citación sea la comparecencia del investigado ante el Tribunal, como es el caso que nos ocupa, esta debe hacerse personalmente", aseguraba el auto de la Audiencia Provincial de Badajoz.

De la misma forma, la Audiencia también le ofrecía la opción de personarse en los Juzgados para recibirla en persona, aportando sus datos personales y firmando haber recibido la citación a juicio: "Asimismo, tiene la opción de comparecer en la Secretaría de este Tribunal donde será citado personalmente".

La respuesta ha sido, según han asegurado fuentes jurídicas a este diario, acogerse a su derecho a recibir la citación personándose en el juzgado. Así, el hermano del jefe del Ejecutivo ha asegurado a la Audiencia que se personará en Badajoz la próxima semana, aunque no ha especificado el día en el que irá a recogerla.

La Audiencia Provincial de Badajoz –que ha 'pillado' a Sánchez en su mentira ofreciendo el domicilio de su abogado— es el órgano judicial encargado de juzgarle junto al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo. La vista oral se celebrará entre el 28 de mayo y el 4 de junio del presente año.