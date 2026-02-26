El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado al empresario vinculado a la trama Koldo Víctor de Aldama el próximo mes de marzo para que le entregue el sobre que, según dijo en sede judicial, le entregó la ahora dictadora venezolana Delcy Rodríguez y que contiene pruebas de la financiación irregular del PSOE.

Libertad Digital adelantó en exclusiva que Aldama guardaba un sobre en el que poseía pruebas de la financiación del Partido Socialista y de la Internacional Socialista, de la que también es presidente Pedro Sánchez. En este sobre contendría pruebas de que los organismos socialistas recibieron 250 millones de dólares procedentes de PDVSA, la petrolera estatal venezolana que el Régimen Bolivariano ha utilizado para blanquear su imagen en el extranjero.

Según ha podido saber Libertad Digital, el magistrado que instruye la causa que investiga los pagos en efectivo del PSOE ha pedido la comparecencia de Aldama para el próximo 4 de marzo. Esta convocatoria estaría enfocada a que el empresario ofrezca la información que contiene el sobre.

Según las descripciones que Aldama hizo en sede judicial en el marco del caso Hidrocarburos, el sobre le fue entregado por la entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro y contendría la información que haría que el juez Ismael Moreno impute al PSOE por su supuesta financiación ilegal.

"Es algo que tenemos que negociar directamente", aseguró Aldama apuntando hacia una negociación directa con Fiscalía para entregar la información que posee a este respecto. Así se pronunció el empresario en su última declaración ante el magistrado Santiago Pedraz, que instruye el caso Hidrocarburos. De esta forma, entregando las pruebas que posee al magistrado que investiga la causa de los pagos en efectivo, Aldama pretende obtener una rebaja en la acusación del Ministerio Público para aquellos casos en los que se encuentra investigado.

Ismael Moreno lleva meses estudiando los pagos en efectivo que realizaba el PSOE con el objetivo de conocer si el partido era beneficiario de un sistema de financiación ilegal o, si por el contrario, era utilizado por la trama Koldo para blanquear dinero procedente de supuestas mordidas.

La última información que el magistrado de la Audiencia Nacional recibió al respecto es el registro de todos y cada uno de los pagos en efectivo que habría realizado el partido que lidera Pedro Sánchez desde 2017 y 2024 "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos".

En este sentido, Moreno conoce los pagos que se habrían realizado al propio Sánchez, que reconoció haber obtenido algún sobre en efectivo, aunque lo situó como algo esporádico y nada recurrente.

