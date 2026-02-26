Moncloa aumentará "notablemente" el presupuesto destinado a vigilar la salud de Pedro Sánchez

Moncloa aumentará notablemente el presupuesto destinado a vigilar el estado de salud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Libertad Digital publicó en exclusiva que Pedro Sánchez padece una dolencia cardiovascular por la que ha estado recibiendo tratamiento en secreto en los últimos meses en el Hospital Ramón y Cajal. Este centro sanitario es el hospital de referencia de Moncloa, el Congreso de los Diputados y el Senado, ya que existe un convenio firmado al respecto. La dolencia cardíaca actual no ha sido el único problema médico al que ha tenido que hacer frente el presidente del Gobierno en los últimos tiempos. No obstante, dichas lesiones no tuvieron repercusión clínica significativa.

Según ha podido saber LD, "Moncloa quiere aumentar significativamente el presupuesto sanitario destinado al complejo presidencial. Todo ello, en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid que garantiza la asistencia sanitaria al presidente, otros altos cargos y el personal del Palacio de la Moncloa".

"El convenio actual caducó en julio del 2025 y desde entonces, se ha llevado a cabo una negociación para fijar el nuevo presupuesto, el número de efectivos médicos destinados a tal efecto, así como el reparto presupuestario de esta partida entre Presidencia del Gobierno y la Comunidad de Madrid. En el convenio caducado, que estuvo vigente entre el año 2021 y el 2025, prácticamente se destinaba un millón de euros al año para cubrir las necesidades sanitarias de la Moncloa. Prácticamente, el 90% de esa cantidad era sufragada por la Comunidad madrileña", añade.

"El nuevo convenio recogerá un incremento presupuestario de entre el 25% y el 50% para cubrir las necesidades sanitarias de Sánchez y el resto de personal de la Moncloa, fijándose la cantidad anual aproximada en 1,5 millones de euros. Con este nuevo acuerdo, la mayor parte del presupuesto será asumido por Presidencia a contrario de lo que ocurría en acuerdos previos. La negociación del convenio ha finalizado y sólo queda pendiente que se publiquen todos los datos del mismo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM). No se descarta que dicha publicación sea efectiva esta misma semana", apuntan.

Cabe destacar que el presidente del Gobierno es una persona muy hipocondríaca y está obsesionado con su estado de salud desde que llegó a la Presidencia del Gobierno. Cuando se instaló en la Moncloa, su esposa Begoña Gómez exigió que el entonces jefe del Gabinete Médico acompañase siempre a su marido a todos los actos y viajes.

Las mismas fuentes consultadas por este diario destacan que "al margen de la enfermedad cardiovascular del presidente del Gobierno, el presupuesto y el número de sanitarios se verá incrementado de forma considerable debido a la legión de asesores de Moncloa que no ha parado de crecer desde que Sánchez llegó al poder".

Mientras tanto, este miércoles, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo reclamaba en el Congreso al ministro de Justicia Félix Bolaños transparencia en torno a los problemas de salud del presidente del Gobierno desvelados por este diario. "Me gusta mucho la transparencia, señor Bolaños. Por eso le voy a hacer una última pregunta: ¿tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Si presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico", concluía mientras era aplaudida en la bancada del PP.

En su réplica, Bolaños decía que "cuando uno piensa que Cayetana Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral se da cuenta de que siempre hay un escalón que está más abajo". Todo ello, sin responder a la pregunta formulada. Por su parte, el ministro de Transportes Óscar Puente recurría una vez más a las redes sociales para insultar y atacar, en este caso, a Libertad Digital. Llamaba a este medio "Libertad Vegetal" y afirmaba que era "la mayor mierda del escenario digital".

Tratado en secreto por el doctor Zamorano

Tal y como desveló LD, la dolencia cardíaca del presidente del Gobierno podría derivar en posibles eventos cardiovasculares, como una trombosis o un infarto y por ello, se le somete a frecuentes revisiones en el Hospital Ramón y Cajal y en otros centros sanitarios privados por especialistas en su dolencia. Durante las revisiones, se le realizan pruebas diagnósticas para seguimiento de su evolución. Uno de los médicos que mayor seguimiento ha hecho al presidente es el jefe del servicio de Cardiología del Ramón y Cajal, José Luis Zamorano.

El tratamiento a Sánchez en el Hospital Ramón y Cajal se ha realizado con la mayor discreción y confidencialidad posible. De hecho, el presidente del Gobierno acudía a las revisiones en días de menos afluencia de público y a horas intempestivas para no ser visto, como un domingo a las 7 de la mañana. El presidente era recibido por tres médicos y entraba al hospital, que previamente era blindado, atravesando con su dispositivo de seguridad el muelle de la cocina hasta un ascensor de servicio para subir a la planta donde es tratado.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com