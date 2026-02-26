Bruselas destapa que la mitad de los menas de Canarias son adultos y Marruecos rechaza el 92% de las devoluciones

La misión del Parlamento Europeo que visitó Canarias en septiembre de 2025 ha concluido que "alrededor de la mitad" de los supuestos menores extranjeros no acompañados sometidos a pruebas de determinación de edad fueron finalmente declarados adultos. El borrador del informe, elaborado por la Comisión de Peticiones (PETI), al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala además que Marruecos acepta únicamente el 8% de las devoluciones tramitadas por España.

El documento, fechado el 12 de febrero de 2026 y relativo a la visita realizada entre el 15 y el 17 de septiembre de 2025 a Tenerife y Gran Canaria, analiza sobre el terreno la gestión de la ruta atlántica y el funcionamiento de los sistemas de acogida. La delegación estuvo encabezada por el eurodiputado polaco Bogdan Rzońca.

Las pruebas de edad

Según trasladaron las autoridades canarias a la misión, se realizaron unas 1.500 pruebas de determinación de edad a jóvenes cuya minoría no estaba clara tras una primera evaluación visual. De ellos, "alrededor de la mitad" fueron finalmente considerados adultos.

El informe recoge que estos procedimientos se aplican cuando existen "dudas razonables" y que la elevada proporción de casos en los que el resultado final determina mayoría de edad plantea dificultades para el sistema de protección de menores.

Las fiscales especializadas en menores que comparecieron ante la delegación explicaron que, entre aproximadamente 1.500 jóvenes sometidos a estos procedimientos tras ser derivados inicialmente a centros de adultos, cerca del 50% resultaron ser mayores de edad. El texto advierte de que esta situación genera una presión añadida sobre los recursos destinados a menores no acompañados.

En el momento de la visita, Canarias atendía a unos 5.000 menas bajo tutela, lo que, según el Gobierno autonómico, representa en torno al 65% de los menores no acompañados llegados a España. El Ejecutivo regional señaló también que había destinado 192 millones de euros de su propio presupuesto a la gestión migratoria y que no había recibido fondos directos de los 560 millones transferidos por la Unión Europea a España para reforzar el sistema de asilo y acogida.

Las devoluciones y la cooperación con Marruecos

El informe también aborda la política de retornos. Las cifras facilitadas a la misión indican que solo alrededor del 8% de los nacionales marroquíes en situación irregular son efectivamente devueltos a su país.

Los eurodiputados recuerdan que la Directiva 2008/115/CE sobre retorno insta a ejecutar de forma efectiva las decisiones de expulsión, con garantías jurídicas. Sin embargo, el documento subraya que, sin cooperación del país de origen, estas decisiones resultan difíciles de materializar.

En este contexto, se apunta que Marruecos rechaza la mayoría de las repatriaciones iniciadas por España. El informe también menciona que, según los testimonios recogidos, se han producido casos en los que las autoridades marroquíes no han aceptado el retorno a puerto de embarcaciones rescatadas en su zona de responsabilidad marítima.

Frontex

Durante las reuniones mantenidas con Frontex, los responsables de la agencia indicaron que no tienen desplegados medios navales ni aéreos propios en la ruta canaria. Su actuación se centra en equipos de apoyo en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde colaboran en tareas de registro biométrico y entrevistas iniciales bajo mando nacional.

Frontex señaló que está en disposición de ampliar su apoyo si así lo solicita el Estado miembro y explicó que mantiene acuerdos de cooperación con países como Mauritania, Senegal y Gambia. Según los datos expuestos durante la misión, hasta el 31 de agosto de 2025 habían llegado a Canarias 201 embarcaciones con 12.249 personas a bordo.

Las autoridades españolas defendieron que en 2025 se había producido una reducción de alrededor del 50% en las llegadas respecto a años anteriores, atribuida al refuerzo de la cooperación con países de origen y tránsito.

El informe recoge también las preocupaciones expresadas por representantes vecinales del barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se ubica el centro "Canarias 50". Los vecinos trasladaron a la delegación su percepción de aumento de incidentes y deterioro del entorno.

En el ámbito judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicó que en 2024 se incoaron 282 diligencias por llegada de embarcaciones irregulares y 100 en 2025 hasta la fecha de la visita, si bien en el 97,12% de los casos las actuaciones quedaron provisionalmente archivadas.