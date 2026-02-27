La Audiencia Nacional suspende la declaración de Aldama sobre los cupos de PDVSA

El magistrado Ismael Moreno ha decidido suspender la declaración de Víctor de Aldama que estaba prevista para el próximo 4 de marzo a las 9:30.

El juez que instruye la causa que investiga los pagos en efectivo del PSOE citó a Aldama el próximo miércoles con el objetivo de que el empresario le entregase un sobre que guarda con pruebas, según aseguró en sede judicial, de la supuesta financiación ilegal del Partido Socialista y de la Internacional Socialista.

Así se desprende de una providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en el que se precisa que "dada cuenta; visto el estado de la presente pieza se suspende, por el momento, la declaración testifical de Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, prevista para el próximo día 04 de marzo de 2026, a las 9:30 horas de la mañana, en la Sala de Declaraciones de este órgano jurisdiccional.

El magistrado había citado a Aldama después de que este, siguiendo su estrategia de colaboración con la Justicia, se ofreciese a ello previa negociación con el Ministerio Fiscal. "Es algo que tenemos que negociar directamente", dijo el empresario vinculado a la trama Koldo en su última declaración en el marco del caso Hidrocarburos.

Aunque son causas distintas, Aldama habría ofrecido esta información en el marco del caso Hidrocarburos —que investiga el fraude del IVA de operadoras de esta materia de empresas vinculadas a la trama— porque el sobre contendría pruebas de que los socialistas se habrían financiado ilegalmente gracias a los hidrocarburos.

En concreto, Aldama aseveró que el sobre contenía pruebas de que los socialistas habrían obtenido 250 millones de dólares en cupos de PDVSA, la petrolera venezolana que controla el Régimen Bolivariano. La existencia de ese sobre, que Aldama aseguró que le había llegado de manos de la ahora dictadora venezolana Delcy Rodríguez y entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro, fue adelantada en exclusiva por Libertad Digital.

La suspensión de la comparecencia no quiere decir que la entrega del sobre se pueda dar más adelante, cuando lo vuelva a estimar conveniente el magistrado Ismael Moreno y tanto Fiscalía como la defensa de Aldama estén de acuerdo. Así, si el sobre contiene lo que explicó el empresario en sede judicial, podría ser el primer paso para imputar al PSOE por su supuesta financiación irregular.