La juez del caso Plus Ultra devuelve la causa a la Audiencia Nacional

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra.

La Audiencia Nacional ya investigó el caso, aunque el magistrado Ismael Moreno lo envió a los Juzgados de Instrucción de Madrid –situados en Plaza de Castilla— porque consideraba que la mayor parte de la trama giraba en torno a España. El conflicto de competencias se ha vuelto a poner en el foco al entender la magistrada de los juzgados madrileños que debía ser la Audiencia Nacional quien se hiciese cargo de la instrucción del caso.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital han confirmado la decisión de la magistrada de inhibirse porque considera que no es competente para juzgar estos hechos. En este procedimiento se encuentran imputados el propio presidente de la aerolínea, Julio Martínez, su CEO, Roberto Roselli, y Julio Martínez Martínez, el pagador del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta causa tomó una nueva dimensión en diciembre cuando la Policía Nacional detuvo a Julio Martínez y registró la sede de la empresa. Este movimiento se produjo después de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al "uso indebido" de los 53 millones de euros que el Gobierno entregó a la empresa, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

El propio Martínez declaró este miércoles en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado que él no recibió ningún "trato de favor" ni "ayudas ilícitas" en relación al rescate que le brindó el Gobierno.

Ahora, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno –que también investiga los pagos en efectivo del PSOE— retomará el caso bajo secreto de sumario con la información recabada por la juez Esperanza Collazos y las diferentes investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.