Peramato asciende a dos personas de extrema confianza de García Ortiz a puestos clave en el Supremo

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha ascendido a dos fiscales de extema confianza de su antecesor Álvaro García Ortiz para puestos clave en el Tribunal Supremo.

García Ortiz fue inhabilitado por el Tribunal Supremo después de ser acusado de la comisión de un delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según han asegurado fuentes jurídicas a Libertad Digital, los ascendidos, Ana García León y Diego Villafañe, son personas vinculadas a García Ortiz. Ambos asumiran puesto clave: García León será jefa de la Sección Penal, mientras que Villafañe se incorporará a sus órdenes. Ambos se han interpuesto contra la candidatura de otros dos fiscales que estuvieron a cargo del Procés.

El nombramiento se ha producido en el pleno de este viernes del Consejo Fiscal, un órgano asesor de la Fiscalía General del Estado que dirige Peramato. En este mismo, se han acordado 19 nombramientos discrecionales para la cúpula del Ministerio Público. A estas plazas optaban 86 aspirantes. Sin embargo, las jefaturas de las fiscalías de Cuenca y Lugo quedaron desiertas al no presentarse candidatos, por lo que volverán a convocarse.

Los puestos de García León y Villafañe, según destacan las fuentes, son dos de los tres puestos más importantes de la Fiscalía del Supremo, en concreto, en la sección de lo Penal. Cabe destacar que en el Tribunal Supremo se celebrará próximamente el juicio en el que será juzgada la trama Koldo por el supuesto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de compra de mascarillas a dedo.

García León fue estrecha colaboradora de García Ortiz cuando este dirigía la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. A ella y a Villafañe –número dos de García Ortiz—, se le unen en la Secretaría Técnica Antonio Colmenarejo, también integrante de aquel equipo y destinado en dicha Secretaría desde 2022; y María Isabel Gómez, procedente de la Fiscalía de Cuenca.

Para la Fiscalía del Tribunal Constitucional, las designaciones han recaído en Raquel Muñoz, destinada en la Secretaría Técnica desde 2021, e Ignacio Rodríguez, que ejercía como letrado en ese órgano.

En la Audiencia Nacional, Beatriz López —también procedente de la Secretaría Técnica— ha sido nombrada fiscal. En la Fiscalía Antidroga, el elegido es Marcelo Juan de Azcárraga, que ya desempeñaba funciones en esta área desde 2024.