Oscar Puente aprovecha la ofensiva de Israel y EEUU contra Irán para atacar a María Corina Machado

En un momento de máxima tensión internacional, coincidiendo con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente ha publicado en su cuenta de X una fotografía de la opositora venezolana María Corina Machado junto a Donald Trump.

La fotografía corresponde a la visita que realizó Machado a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump y estrechar lazos tras la concesión de su Nobel de la Paz, un viaje que tuvo lugar tras la captura y traslado a Nueva York de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses en una operación militar al inicio del año.

Durante esa visita, Machado incluso hizo entrega de su medalla del Nobel de la Paz al mandatario estadounidense como gesto simbólico de agradecimiento por el papel de Washington en el conflicto venezolano.

La publicación se ha visto por distintos usuarios de X como un intento para aprovechar la crisis internacional y arremeter contra la figura de Machado, quien siempre ha mantenido una postura firme en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela y ha mostrado históricamente apoyo a posturas firmes frente a amenazas internacionales.

Mientras tanto, la posición de Sánchez de rechazar la escalada militar y apostar por la diplomacia contrasta con la utilización de la política internacional como herramienta de confrontación interna por parte de figuras como Puente, generando más ruido en un momento crítico para la estabilidad global.