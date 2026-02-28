Pardo de Vera habló con un cargo de Adif sobre su nexo con la trama Koldo: "Por supuesto te derivé esos contactos"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que Isabel Pardo de Vera sí que contaba con el contacto de la empresa Soluciones de Gestión, lo que contradice su declaración ante los agentes de esta unidad en febrero de 2024. De esta manera la UCO destaca la "intervención" de Pardo de Vera en la contratación de la empresa epicentro de la presunta trama de mascarillas. "Por supuesto te derivé esos contactos que me enviaron", escribió Pardo de Vera al por aquel entonces Director General de Gestión de Personas de Adif.

En el informe de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que los agentes le interrogaron acerca de cómo se contactó con la empresa Soluciones de Gestión, que resultó adjudicataria en 2020 de ocho contratos para el suministro de material sanitario. "Isabel manifestó que ‘lo desconoce. Que no recuerda ningún contacto de Soluciones ni de ninguna otra empresa suministradora de mascarillas, aunque cree recordar intercambio de correos electrónicos, ya que estaban en confinamiento’".

En este nuevo informe los agentes de la UCO apuntan a que estas declaraciones resultan "llamativas a la luz de las comunicaciones que se informan en el presente oficio, en las que se aprecia que Koldo facilitó a Isabel el contacto de Íñigo -titular mayoritario del capital social de Soluciones de Gestión- y le trasladó cuestiones relacionadas con el cumplimiento del contrato".

Para reflejar el papel que tenía Pardo de Vera en la contratación de empresas ligadas al entorno del ex asesor de Ábalos, la UCO refleja una serie de mensajes intercambiados entre la expresidenta de Adif y Michaux Miranda Paniagua, que en aquel momento era Director General de Gestión de Personas de Adif.

En septiembre de 2024 Pardo de Vera le envió a Michaux una noticia de The Objetive titulada "Un ex alto cargo de Adif apunta a Pardo de Vera como contacto con la empresa del 'caso Koldo" y le escribió: "Me quedo sin palabras, Michaux".

Michaux respondió con un mensaje que constituye un dato relevante sobre el papel de Pardo de Vera: "Afirmé que tú me rebotaste el contacto de puertos y de soluciones que a su vez te había pasado desde Puertos a ti. No entiendo el titular cuando tú misma lo comentaste". Además, Pardo de Vera le dio la razón: "Eso es cierto, esto de los medios es tremendo".

Horas más tarde la conversación se volvió a retomar cuando Michaux le envió otra noticia sobre el mismo tema pero con "un enfoque más neutro". "Michaux, lo tengo claro, por supuesto te derivé esos contactos que me enviaron, y solo espero que se resuelva todo, los medios son pendencieros", respondió la expresidenta de Adif.

Conversación con Ábalos

Como ya ha publicado Libertad Digital, en este informe de la UCO también se refleja una conversación mantenida entre el ex ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y Pardo de Vera en la que esta le recomienda un abogado el mismo día en el que detuvieron a Koldo y al empresario Víctor de Aldama.

"Ministro, te mando contacto de Rosa Seoane, ha sido la SG de Adif hasta que Chelo la tuvo que incorporar para dirigir penal, ahora lleva el mejor despacho de penal de este país, para mí la mejor profesional", escribió Pardo de Vera pocas horas después de ser interrogada por los agentes de la Guardia Civil.

De igual manera, del informe también se desprende que "Isabel recurre a encuentros presenciales, evitando dejar constancia por escrito de determinadas cuestiones con afectación directa a las personas investigadas".