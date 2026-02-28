Podemos rompe su silencio sobre Irán… para defender al régimen que ha masacrado a miles de personas

Algunos no olvidamos que el mismo 7 de octubre de 2003, cuando se produjo la peor masacre sufrida por Israel a manos de uno de los proxies de Irán, mientras las redes sociales se llenaban de tremendas imágenes difundidas por Hamás, en las que se veían entre otras cosas cómo secuestraban a una joven judía al grito de "Alá es grande" e Israel iniciaba la legítima contraofensiva para defenderse del ataque, la izquierda radical española volvía a dar el espectáculo al que nos tienen acostumbrados, posicionándose con el atacante y mostrando nula empatía con el atacado, especialmente con las mujeres violadas y torturadas.

Hoy, el régimen terrorista y tiránico de los ayatolas, que ha masacrado a su propio pueblo tras las últimas revueltas que se iniciaron a finales de 2025, está siendo atacado por Israel y EEUU, con el objetivo de poner fin a una teocracia cruel y totalitaria que lleva sojuzgando a su pueblo desde 1979.

Como ha señalado Netanyahu en su discurso a Israel tras el inicio de la ofensiva "no se debe permitir que un régimen terrorista tan asesino se arme con armas nucleares que le permitirían amenazar a toda la humanidad. Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos. Ha llegado el momento de que todas las partes del pueblo iraní (persas, kurdos, azeríes, baluchis y ahwazíes) se liberen del yugo de la tiranía y creen un Irán libre y en busca de la paz".

Pero nuestra izquierda patria, si tiene ocasión, siempre se coloca al lado del totalitario y del terrorista. De eso sabemos mucho. Estuvieron muy callados, mudos, durante las protestas del pueblo contra los ayatolas y el baño de sangre posterior, pero no han tardado ni un segundo en mostrar su indignación tuitera y de postureo en X. Seguro que hoy será trending topic en la gala de los Goya.

Irene Montero ha tardado poco en manifestarse contra EEUU e Israel: "EEUU e Israel bombardean otra vez Irán. Agresiones ilegales que hacen de EEUU e Israel los criminales más peligrosos del planeta. ¿Hasta cuándo va a estar Europa en silencio permitiendo estos crímenes? España debe impedir a EEUU usar nuestras bases militares y salir de la OTAN ya".

Para Ione Belarra la mayor amenaza contra la humanidad no son unos ayatolás que masacran a su pueblo, sino Israel y EEUU: "Primero fueron a por Palestina-Líbano- Siria-Yemen, luego a por Venezuela y Cuba, ahora de nuevo a por Irán. Intervenciones militares ilegales de EEUU e Israel que dinamitan el derecho internacional. Hay que aislarles internacionalmente. Son la mayor amenaza de la humanidad".

Una vez más, Podemos no defrauda. Siempre se sitúa en el lado incorrecto de la historia, con los totalitarios y los terroristas.