El golpe catalán a cámara lenta: "Vamos camino de conseguir todos los recursos que nos acerquen a la República catalana"

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, no ceja en su empeño golpista a pesar del indulto y de la amnistía o precisamente gracias al indulto y la amnistía. Sigue en el "lo volveremos a hacer" y empieza a manifestar sin ambages el único objetivo que hay detrás del apoyo a los ejecutivos de los socialistas Pedro Sánchez y Salvador Illa. La noticia no es lo que dice sino que ya lo dice sin disimulo alguno.

Este sábado, durante la proclamación de su número dos, Elisenda Alamany, como candidata a la alcaldía de Barcelona, el líder republicano ha sido claro: "Vamos camino de conseguir todos los recursos y competencias que nos acerquen a una República catalana", según recoge una información de El Mundo sobre el cónclave provincial del partido separatista.

La declaración de intenciones se produce en plenas negociaciones con el Govern de la Generalidad sobre los presupuestos autonómicos. Salvador Illa quiere aprobarlos a toda costa y no repara en gestos hacia su socio, Oriol Junqueras, pero este se mantiene en sus trece: o se produce la cesión íntegra del IRPF (tal como consta, por otra parte, en el acuerdo de investidura del socialista catalán) o no habrá presupuestos. No le vale la palabra de Illa ni su compromiso público.

Si persiste la renuencia socialista, ERC abogará por aprobar decretos de ampliación de crédito que dotarán a Cataluña de los mismos recursos o incluso más, según declaró Junqueras en una reciente entrevista en la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio.

Recibido cuatro veces en Moncloa

A pesar de estar todavía inhabilitado por el delito de malversación, el que fuera vicepresidente y consejero de Economía del gobierno golpista catalán ha sido recibido en Moncloa por Pedro Sánchez al menos en cuatro ocasiones para abordar el concierto económico catalán, esa gestión y recaudación de todos los impuestos que se pagan en Cataluña. El principal obstáculo es el calendario electoral. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no quiere presentarse a las elecciones andaluzas de junio con el lastre de haber sido responsable de la cesión del IRPF a la Generalidad. Tampoco conviene a la estrategia electoral socialista presentarse en Castilla y León en medio del cumplimiento de ese acuerdo.

Sánchez pide paciencia a Junqueras, pero el líder republicano no se fía del presidente del Gobierno y está muy condicionado por la presión que ejerce sobre él y su partido el aún prófugo Carles Puigdemont, cuya estrategia pasa por mostrar a ERC como un partido "españolista". La principal prueba que blande el sucesor de Pujol y Mas son las erráticas maniobras de Gabriel Rufián para cohesionar a todos los partidos a la izquierda del PSOE. Otro "argumento" de los tácticos de Junts es el apoyo de ERC al PSC y a su líder, Salvador Illa.

Pendientes de la vuelta de Puigdemont

En favor de esa estrategia de Puigdemont opera el hecho de que no habiendo conseguido el cumplimiento del compromiso por parte de la bien avenida pareja socialista formada por Sánchez e Illa, ERC mantiene los contactos y las negociaciones, a diferencia de Junts y su líder. Las relaciones entre socialistas y posconvergentes no están rotas pero sí congeladas hasta que no se produzca otro traspaso fundamental para la República catalana , el control de la inmigración y fronteras. También resta la oficialidad del catalán en Europa y el asunto de mayor calado, el retorno de Puigdemont, pendiente de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se puede producir en cualquier momento.

Se deja caer en el PSC y en el Govern que Illa no descarta anticipar las elecciones catalanas si ERC no le aprueba las cuentas y que ante ese envite Junqueras pide tiempo (el pleno en el Parlament se ha aplazado hasta la tercera semana de este marzo) para encontrar la excusa para dar su visto bueno. De producirse la sentencia del TJUE, todos estos movimientos, amagues y fintas tan características de la política catalana serían pura basura.