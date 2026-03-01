La vida de lujo de Ábalos que Jéssica reconoció en el Supremo: viajaron a Londres, Moscú, Abu Dabi...

La expareja "monógama" del exministro José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, declaró en el Tribunal Supremo que acompañaba habitualmente al también exsecretario de Organización del PSOE a sus viajes oficiales. Así, la joven estudiante de odontología viajó a ciudades como Londres, Moscú o Abu Dabi.

Libertad Digital ha publicado la declaración íntegra de Jéssica Rodríguez en calidad de testigo ante el juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo. La que fue pareja del exministro José Luis Ábalos rompe a llorar al recordar su relación: "Teníamos una relación monógama".

En esta declaración, Jéssica admitió que acompañaba a Ábalos a viajes oficiales, aunque no recuerda exactamente cuántos: "Le mentiría si le digo que 15 o 20 viajes". "Sí recuerdo muchos, recuerdo que estuvimos en Londres, en Moscú, en Abu Dabi...", aseguraba la que fue pareja de Ábalos.

Asimismo, Jéssica también detalló viajes "en la Península". Algo para lo que ella no pagaba absolutamente nada, aunque, según explicó, tampoco era pagada por acompañar a Ábalos. En este contexto, ella entendía que quien pagaba su parte de los viajes era el propio exministro de su bolsillo; si bien reconoció que no tenía la certeza de ello.

"Lo gestionaba Koldo pero igualmente ellos se entendían, luego el señor Ábalos se lo abonaba", explicaba la expareja de Ábalos ante el magistrado Leopoldo Puente, encargado de la instrucción del caso Koldo en el Supremo. Esta rama del caso investiga la adjudicación de compra de mascarillas a dedo a Soluciones de Gestión.

De esta forma, Jéssica recalcaba que tenía severas sospechas de que era Ábalos quien pagaba sus viajes y no el erario público español: "Cuando me fui a Montreal, el vuelo que cogimos era uno mucho más económico porque así Ábalos no tenía que pagar tanto de billete".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com