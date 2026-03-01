Sánchez arremete contra EEUU e Israel desde los Goya: "Es un atropello a la legalidad"

En plena alfombra roja de la 40 edición de los Premios Goya, y mientras el cine español celebraba su gran noche en Barcelona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que España "no apoya al régimen de Irán" pero recalcó que la "violencia no se puede responder con más violencia" y apeló a encontrar "por vías pacíficas una solución diplomática". Todo ello en referencia al ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

En declaraciones a los medios, el jefe del Ejecutivo criticó el "ataque unilateral" y lamentó que "desgraciadamente, la violencia va a traer más violencia". Según insistió, el Gobierno de España "no apoya al régimen de Irán que reprime a sus ciudadanos y particularmente a las mujeres iraníes", pero al mismo tiempo considera que la respuesta militar supone "mucho más dolor y más represión a los ciudadanos y ciudadanas de Irán".

Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil. Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2026

El presidente fue más allá y calificó la ofensiva de Washington y Jerusalén como "un atropello a la legalidad internacional", en un mensaje que ha generado sorpresa por la contundencia empleada contra dos democracias occidentales. Eso sí, también describió como "totalitario y cruel" al régimen del ayatolá Alí Jamenei, a quien Teherán y Trump dan por muerto.

"Por supuesto rechazamos y repudiamos ese régimen, pero de la misma manera tenemos que denunciar este atropello a la legalidad internacional que no va a traer nada bueno ni para la región ni, por supuesto, para sus ciudadanos, ni tampoco para el mundo", afirmó Sánchez.

En su intervención, reiteró "un llamamiento a la desescalada, al respeto al Derecho internacional" y defendió que España mantiene "una posición consistente" basada en "el respeto al derecho internacional". Sánchez defendió que la política debe servir para "resolver problemas, no para crearlos" y para "aportar soluciones, no para imponer la ley del más fuerte". También recordó que en febrero venció el plazo del Tratado Internacional de No Proliferación de Armas Nucleares y sostuvo que "las grandes potencias nucleares tienen que firmar un acuerdo, sentarse a negociar, llegar a un acuerdo para desescalar y no aumentar el arsenal".

Un planteamiento que, según el presidente, "concierne e interpela también a Estados Unidos, por supuesto, y también aquellas naciones, como es el caso de régimen iraní que está buscando precisamente con el enriquecimiento de uranio tener acceso a armamento nuclear". Sánchez opta así de nuevo por la retórica de la diplomacia sin aclarar qué papel real puede desempeñar España más allá de las declaraciones y los llamamientos formales a la paz.