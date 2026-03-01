Sánchez equipara el "régimen odioso" de Irán con la "intervención injustificada" de Occidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó la gala del MNAC para lanzar de nuevo un mensaje de aparente equilibrio sobre Oriente Medio: pidió una "desescalada inmediata" del conflicto y defendió el diálogo, pero sin criticar con claridad las intervenciones militares de Estados Unidos e Israel. Según Sánchez, es posible condenar un "régimen odioso" como el de Irán y, al mismo tiempo, oponerse a lo que él califica de "intervención injustificada".

Durante la cena previa a la inauguración del Mobile World Congress, el jefe del Ejecutivo insistió en que el mundo se encuentra en una encrucijada entre "guerra o paz" y advirtió que las acciones recientes violan el derecho internacional, generan inestabilidad y afectan a cientos de vidas inocentes. Sin embargo, evitó señalar directamente la responsabilidad de los países atacantes y se centró en un discurso genérico sobre la necesidad de diálogo y negociación.

Sánchez aseguró que España estará disponible para retomar las conversaciones cuanto antes, mientras advertía sobre la deriva hacia un mundo "más inestable, inseguro y más injusto para el común de los mortales".

En el mismo acto, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, secundó la llamada a la diplomacia y al respeto de la legalidad internacional, asegurando que Cataluña también apuesta por "un futuro de esperanza y de paz" en tiempos "turbulentos y cambiantes".

🔴 Sánchez dice que se puede estar contra un régimen odioso y contra un ataque injustificado pic.twitter.com/vLzoPNgtRI — Libertad Digital (@libertaddigital) March 1, 2026

El presidente del Gobierno ha insistido en que siempre hay espacio para una solución negociada y que las armas no son la única salida posible, por lo que ha apelado a una desescalada inmediata y al pleno respeto a la legalidad internacional. "En esta necesidad de retomar el diálogo cuanto antes estará España", ha garantizado Sánchez.

Felipe VI: "Oriente Próximo se dirige a una coyuntura crítica"

El Rey Felipe VI también ha aprovechado su intervención en el acto de inauguración para llamar a "la máxima moderación en el uso de la fuerza" en Oriente Próximo, así como a respetar las vidas civiles y buscar una salida diplomática de la actual lógica de confrontación. En un discurso ha hecho este llamamiento "para prevenir una situación caótica y una represión total" y para restaurar el diálogo para buscar la paz.

El Rey ha explicado que Oriente Próximo se dirige a una "coyuntura crítica", con un riesgo claro de escalada regional y unas consecuencias que ha tildado de impredecibles. Además ha recordado que cuando comenzó la guerra de Ucrania ya abogó por los principios de paz, diálogo y cooperación, y ha lamentado que aún no hay un camino claro para la paz tras cuatro años "del inicio de la agresión de Putin".