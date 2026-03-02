Ábalos maniobra para mandar su juicio más cercano a la Audiencia Nacional y retrasarlo durante años

El exministro José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo que se inhiba y traslade el juicio por la adjudicación de mascarillas de la trama Koldo a la Audiencia Nacional. Este movimiento judicial podría retrasar el caso por alrededor de una década.

La mayor parte de la trama Koldo se encuentra siendo instruida en la Audiencia Nacional después de que el también exsecretario de Organización del PSOE dejara su acta de diputado para obtener la jubilación. Sin embargo, el hecho de dejar de ser aforado no ha repercutido en la rama del caso Koldo que investiga las supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones de compra de mascarillas a dedo; ya que el juez Leopoldo Puente ya había decretado la apertura de juicio oral.

Por ello, Ábalos pide ahora que el caso se traslade a la Audiencia Nacional con la finalidad de que todas sus causas se encuentren en el alto tribunal, lo que demoraría durante años el proceso judicial. "He planteado a la Sala II del Tribunal Supremo una cuestión de competencia y de inhibición en favor del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional", ha anunciado el exministro mediante su cuenta en la red social X, que ahora controlan personas de su confianza.

Ábalos argumenta su petición en el último atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que, según él, se vinculan las acusaciones de mordidas a cambio de adjudicaciones de compra de mascarillas con los demás casos en los que se encuentra imputado.

"Dicho informe de la policía judicial acredita que la investigación se ha seguido produciendo al margen del proceso de instrucción del Alto Tribunal (lo que evidentemente no sería procedente); que la misma se ha cerrado de forma apresurada e indebida, lo que ha dado lugar a la conformación de mi actual situación de prisión preventiva y por último, que se sigue una instrucción paralela en el marco de las diligencias de la Audiencia Nacional", asegura Ábalos, en prisión preventiva por decisión del Tribunal Supremo –decisión que tendría que revisar entonces la Audiencia Nacional—.

En este contexto, suplica a la sala que se inhiba del caso y retrotraiga las acciones al momento anterior al citado informe de la UCO. Asimismo, pide que le sean devueltos tanto a él como a los demás encausados, sus dispositivos.

Este movimiento judicial podría demorarse, como ya apunta con la trama de cobro de mordidas por adjudicaciones de obra pública a dedo –también enmarcada en el caso Koldo—, alrededor de una década teniendo en cuenta que la Audiencia Nacional tendría que retomar la instrucción, terminarla, dictar la apertura de juicio oral y, después proceder a la celebración de la vista oral. Posteriormente, si resulta condenado, Ábalos podría recurrir a una instancia superior, es decir, al Tribunal Supremo.