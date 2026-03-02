El juez niega la "plena reserva" en el caso del exDAO y le traslada las pruebas que hay contra él

El titular del Juzgado número 8 de Violencia sobre la Mujer ha negado la "plena reserva" del caso en el que se encuentra imputado el ex-Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, José Ángel González. Así, le entrega las pruebas aportadas contra él y garantiza la confidencialidad de la denunciante.

La víctima de la agresión sexual que habría cometido el ex-DAO pidió "plena reserva" del procedimiento judicial, lo que significaría que las pruebas del caso solo se podrían analizar en sede judicial y bajo la vigilancia de la Letrada de la Administración de Justicia para evitar más filtraciones que pudieran vulnerar la identidad de la denunciante. Esta reserva se pidió después de que se filtraran, según la defensa de la denunciante, sus datos personales.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el magistrado ha acordado una providencia en la que niega la plena reserva, pero sí garantiza la confidencialidad de la denunciante, que también forma parte del Cuerpo de la Policía Nacional. Por ello, asegura que, aunque traslade al querellado las pruebas, se ha realizado a través de un canal seguro que garantiza, según el magistrado, que no haya más filtraciones acerca de su persona.

Las citadas filtraciones la habrían llevado a tener que "precisar de la implantación de escolta policial para garantizar su seguridad", por lo que pedía que se aprobara la plena reserva del material en el que se enmarca la causa contra el ex número dos de la Policía Nacional, que depende del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

Entre las pruebas presentadas, según explicó el abogado de la víctima, se encontrarían los pantallazos de las conversaciones posteriores a la supuesta violación, que recogerían las coacciones de González, el listado de llamadas y un audio de unos cuarenta minutos que sería muy explícito y en el que se escucharía cómo González bajaría el pantalón de la víctima sin su consentimiento y le introduciría los dedos en la vagina.

El siguiente paso en el proceso judicial es la declaración que tanto la denunciante como el denunciado tendrán que realizar el próximo 17 de marzo enmarcada en el proceso de instrucción del caso.