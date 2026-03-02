Interior exhibía al comisario Emilio de la Calle, acusado de acoso en la Embajada de la India, como experto en Igualdad

El último caso de acoso en la cúpula de la Policía Nacional lleva el nombre del comisario Emilio de la Calle, que ya está siendo investigado por la Audiencia Nacional acusado de delitos de acoso laboral y sexual a una subordinada en la embajada de España en Nueva Delhi. Todo ello se encuentra avalado por unas grabaciones realizadas entre octubre de 2024 y marzo de 2025.

Emilio de la Calle no era un desconocido en la Policía, hasta el punto de que su apodo generalizado era el de "Emilio el Loco". Pero Interior lo exhibía como experto en Igualdad, tal y como ocurrió en el Congreso Nacional de Jefes de Seguridad de 2019. La cita fue con motivo del III Congreso de Jefes de Seguridad celebrado en Barcelona el 29 de mayo de 2019 en el CCIB (Centro de Convenciones Internacional de Barcelona). Se trataba de un acto de seguridad privada. Pero el número de invitados de la Policía o Guardia Civil incluía a algunos de los máximos cargos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Allí se encontraban "Manuel Yanguas. Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada. Policía Nacional"; "Manuel Ángel Sánchez Corbí. Jefe del SEPROSE. Guardia Civil"; "Manel Kostelac. Responsable del Grupo de Empresas de Seguridad y Personal de la UCSP. Mossos d’ Esquadra"; "Francisco Llaneza. Jefe de la Unidad de Seguridad Privada. Ertzaintza"; "Jordi Jardí. Director general d’ Administració de Seguretat. Generalitat de Catalunya"; y hasta presidía el acto "la Excelentísima Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera". Traducido: que contaba con todo el respaldo y conocimiento del Gobierno y de la Generalidad Catalana.

Y allí estaba como experto en "violencia de género" nada menos que "Emilio de la Calle. Comisario. Jefe de la UCRIF. Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. CNP". De la Calle ha tenido que ser suspendido hace menos de un año por el Ministerio de Interior, debido a la investigación abierta por sus comportamientos. Está acusado de delitos de acoso laboral y sexual producidos durante su etapa en la consejería de Interior en la embajada española en la India.

De ese modo, el comisario salió de su cargo en abril de 2025 tras cuatro años en el citado país. La agente agredida llegó a Nueva Delhi en julio de 2024 y presentó su denuncia contra el antaño experto en "violencia de género" tan sólo ocho meses después, en marzo de 2025.

Las grabaciones han dejado constancia de frases como "te doy una hostia que te vuelvo loquita"; "te va a salir sangre"; "me quedan ocho meses para putearte y eso se me da muy bien"; "yo soy muy torcido, mucho"; "te dejo como un trozo de carne, o sea, te reviento"; "¡soy lerda, di soy lerda, venga di es que soy lerdita!"; "cambia esa puta tontería que tienes dentro"; "como yo haga un informe, te hundo"; "¿qué hago, te pego? ¿Te doy una hostia? A ver si con un ojo morado…"; o "tienes que ser más puta".