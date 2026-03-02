Julio Iglesias demanda a eldiario.es y Escolar por su "campaña de desprestigio y linchamiento mediático"

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación previa a la interposixion de una querella contra eldiario.es, su director Ignacio Escolar y varios de sus periodistas por realizar una "campaña de desprestigio y linchamiento mediático" contra el artista.

El citado diario digital comenzó a publicar información acerca de supuestos abusos cometidos por la estrella internacional a dos de sus exempleadas. Algo que se cristalizó mediante una denuncia presentada en la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusando a Iglesias de delitos de agresión sexual, delito contra los trabajadores y trata de seres humanos. Finalmente, el Ministerio Público archivó la causa por considerar que no era competente para ello.

Ahora, la defensa de Julio Iglesias que lidera el abogado penalista José Antonio Choclán, ha presentado un escrito en el que demanda un acto de conciliación con los responsables que comenzaron a difundir las supuestas informaciones.

Según el escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, "los hechos denunciados no obedecen a una manifestación aislada o

puntual, sino que se insertan en una auténtica campaña de desprestigio y linchamiento mediático, materializada a través de distintas vías concertadas y mediante la publicación sistemática de contenido en días sucesivos en los que se va intensificando el daño causado".

En este sentido, recrimina al diario que tratase la información por capítulos insertados en un espacio llamado "Investigación Julio Iglesias" creado con el único objetivo, a juicio del cantante, para difamarle.

"Se le ha atribuido de forma expresa la comisión de delitos", aseguran desde la defensa de Iglesias, que achacan a las informaciones ser "un montaje periodístico animado por un fin de lucro". Ese fin, según se explica en el mismo escrito, quedaría demostrado por "la petición de fondos a eventuales inversores o suscriptores tras la publicación de cada noticia".

Asimismo, el cantante asegura que la "campaña mediática" dirigida en su contra está "orquestada a partir de una mera denuncia en cuya elaboración reconoce haber participado el medio de comunicación". Unos hechos que, según aseguran, suponen una "flagrante lesión de los derechos fundamentales protegidos en el art. 8 CEDH y la retahíla de publicaciones injuriosas y calumniosas han supuesto un perjuicio particularmente grave para el honor y lan reputación del demandante".

Por todo ello, demandan a Ignacio Escolar; Ana Requena, jefa de género del diario; María Ramírez, subdirectora del diario; Elena Cabrera, jefa de Cultura; y contra la sociedad mercantil dueña del periódico. Así, pide que se convoque un acto de conciliación previo a la presentación de la querella.

En este, les pedirá, en aras de no presentar la querella, que reconozcan públicamente su "comportamiento ilícito y el daño producido", y que este no se vuelva a producir. Además, pide que se rectifiquen las informaciones "calumniosas" que se han vertido sobre él; un compromiso de que no publicarán más contenido que lo difame; la eliminación de las noticias originales con las que le acusaan de maltrato; y una indemnización solidaria.

Sobre esta última, el escrito asegura que debe depender del impacto que hayan tenido las informaciones vertidas pero adelanta que serán "cifras de importante cuantía económica".

Demanda a Yolanda Díaz

Por otro lado, el cantante demandó a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz por haberle acusado en diferentes declaraciones de ser un abusador sexual sin tener pruebas para ello.

La defensa del cantante ha señalado a Díaz por acusarle de tener a sus trabajadoras en una "situación de esclavitud" y sufriendo "abusos sexuales". Es por eso por lo que han pedido al tribunal de Instancia de la sección civil que corresponde de Madrid que se acuerde un acto de conciliación con la ministra antes de "la interposición de querella por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias".

En concreto, el posible delito de injurias, según el cantante, habría sido cometido en dos ocasiones por parte de la vicepresidenta. Primero en un mensaje en la red social Bluesky, en el que Díaz calificaba de "escalofriantes" los testimonios de las extrabajadoras y de "abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente".

La segunda ocasión haría referencia al comentario en el programa de TVE de Silvia Intxaurrondo: "La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema", señaló la ministra.

