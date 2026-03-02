La hipocresía del sanchismo con la publicidad institucional: de la SER a esRadio

Este martes 23 de febrero, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros la nueva norma para limitar la publicidad institucional en los medios informativos al 35% de su cifra de negocios neta anual o de la del grupo de comunicación al que pertenezcan. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, explicó en rueda de prensa que el objetivo de esta medida aprobada por el Ejecutivo es que se conozca cuánto dinero gastan en publicidad tanto la administración general del Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Con la intención de ayudar en ese objetivo de trasparencia, Libertad Digital va a aportar cifras de inversión en publicidad que hacen varios de los ministerios más importantes de este Gobierno. Cifras que nos han aportado esos ministerios cuando la dirección del Grupo Libertad Digital decidió enviar un requerimiento el pasado diciembre a veinte ministerios del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez para denunciar que, en los últimos cinco años, este medio de comunicación ha sido excluido sistemáticamente de las campañas de promoción institucional que han llevado a cabo. Esta exclusión resulta aún más llamativa en la medida en que en diversas campañas se ha contratado a medios de comunicación de menor relevancia y audiencia.

Es importante recordar que la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, establece que la contratación de publicidad institucional por las Administraciones Públicas ha realizarse "respetando estrictamente los principios de publicidad y concurrencia, y atendiendo siempre a criterios objetivos" (art. 8). Libertad Digital y esRadio son dos medios que en sus respectivos campos presentan una audiencia "objetiva" que los colocan entre los más importantes del país. Pese a ello, el Gobierno de Sánchez los excluye de forma ilegal, mientras que otros medios se benefician de una sobre representación.



Aunque la mayoría de ministerios están dando largas en su respuesta o no aportan la documentación pública requerida y que están obligados a presentar, hay otros ministerios que sí han aportados esos datos y que nos sirven para ilustrar esta noticia con algunos ejemplos bastante reveladores.

Las cifras de la verdad

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Luis Planas dedicó entre 2020 y 2024 5.173.000 euros en campañas de publicidad en radio. De ese dinero, 4.120.000 se los quedaron las radios del Grupo Prisa. Han leído bien. El resto se lo tuvieron que repartir entre todas las empresas radiofónicas. En todos esos años a esRadio, pese a ser la cuarta radio nacional más importante, sólo se le adjudicaron campañas por valor de 5.249 euros. La mitad en 2021 y la otra mitad en 2022. Quinientas veces menos que lo que se adjudicó a La Cadena SER en el mismo periodo. No tenemos datos oficiales del resto de emisoras en 2025, pero sí de esRadio: Cero euros.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital gastó entre 2021 y 2025 1,6 millones de euros en campañas de publicidad radiofónicas. El único año donde esRadio no fue vetada fue en 2022, con una campaña por valor de 11.800 euros. Cuarenta y seis veces menos que lo que se le adjudicó a la SER.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la portavoz Elma Saiz dedicó en el periodo 2021-2024 más de 1,2 millones a campañas de publicidad en radio. La emisora de Federico Jiménez Losantos nunca fue incluida. La mitad del dinero total se lo llevó la SER. Eso sin contar lo que se llevaron el resto de radios del Grupo Prisa.

Pero si hay un ministerio que destaca por su sectarismo (entre los que han aportado información), ese es el de Óscar Puente. El Ministerio de Transporte y Movilidad sostenible ha vetado a esRadio en todas las campañas de publicidad institucional que hizo entre 2021 y 2024. Las emisoras del Grupo Prisa, en cambio, recibieron casi 1,4 millones de euros. La comparación es sangrante si se miran los datos de las tres radios con más oyentes de España. Según la información aportada por el Ministerio de Puente, la SER recibió 810.000 euros, la COPE 75.000 y Onda Cero 65.000.

"La publicidad del sector público cumple un papel esencial de información a los ciudadanos pero no se puede convertir nunca en un medio de compra de medios", dijo el ministro de Transformación Digital y Función Pública cuando presentó en el Palacio de la Moncloa la nueva Ley de Publicidad del Sector Público. Estaba claro que Óscar López sabía de lo que hablaba.

El Grupo Libertad Digital no descarta emprender acciones legales contra los responsables de este boicot gubernamental a los medios del Grupo Libertad Digital.