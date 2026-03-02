La juez de la dana dice que pedir su recusación es un "fraude procesal"

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha presentado un escrito de inadmisión contra la recusación que una asociación de víctimas de la dana le había presentado por "falta de imparcialidad" en la investigación de la dana.

El abogado Rubén Gisbert presentó un escrito de recusación contra la magistrada dentro del procedimiento que instruye la causa que investiga las posibles responsabilidades civiles que habrían podido tener algunos altos cargos de la Generalidad Valenciana durante la dana. El representante de ocho familias víctima de la tragedia aseguraba que podía anularse la causa que investiga la magistrada de Catarroja porque su marido habría intervenido en la instrucción llegando incluso a interrogar a los testigos. "Si esto no es causa de nulidad, no sé qué lo es", subrayó.

Según ha podido saber Libertad Digital, la magistrada inadmite a trámite este incidente de nulidad y asevera que "es un fraude procesal" para intentar apartarla de la investigación. Según su escrito de inadmisión, asegura que el incidente de Gisbert está repleto de "toda clase de argumentos burdos e inconexos" que buscarían desprestigiarla para apartarla de la investigación.

De esta forma, resuelve en contra de recusarse contra sí misma en un auto en el que asevera que no cabe recurso contra la decisión. Así, acusa a Gisbert de tener "inquina personal" hacia ella y de realizar un escrito lleno de agravios contra su persona sin cumplir, además, con los requisitos formales que, según ella, se necesitan en un incidente de nulidad.

La magistrada acusa a Gisbert de parecer un abogado defensor de los políticos encausados –como Salomé Pradas, exconsejera de Emergencias— más que el abogado de una asociación personada en la causa. Por ello, le acusa de pretender que las víctimas de la dana, entre las que se encuentran sus representados, vuelvan a sufrir "el calvario" de la dana intentando dinamitar el procedimiento.

Carga contra el letrado y su "frustración" por "su nulo éxito en las únicas pretensiones que ha formulado", que han ido encaminadas a pedir que se investigue al Gobierno de Pedro Sánchez y a los organismos que dependían de él durante la dana. "El escrito es absurdo", ha recalcado la magistrada antes de defender que está llevando a cabo "una amplia instrucción" en la causa.

También existe una querella contra ella

Por su parte, Gisbert comparecía la pasada semana en Las Cortes Valencianas y anunciaba que había presentado el citado informe de nulidad, además de una querella contra Ruiz Tobarra ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por haber cometido un presunto delito de "prevaricación" y otro de revelación de secretos; que se habría dado a raíz de la "usurpación de funciones públicas en la figura de su marido".

Este proceso judicial es completamente diferente al incidente de nulidad sobre el que este lunes ha resuelto la magistrada. Así, será el TSJCV el que admita o inadmita a trámite la querella contra la juez titular del Juzgado de Instrucción de Catarroja.