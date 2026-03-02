Moncloa eleva a 3 millones el presupuesto para la atención sanitaria de Sánchez en los próximos 22 meses

Moncloa ha elevado a 3 millones de euros el presupuesto para la atención sanitaria del presidente del Gobierno Pedro Sánchez para los próximos 22 meses.

Tal y como avanzó LD, Moncloa ha aumentado notablemente el presupuesto destinado a vigilar el estado de salud del presidente del Gobierno. En el anterior convenio que estuvo vigente entre el año 2021 y el 2025, prácticamente se destinó un millón de euros al año para cubrir las necesidades sanitarias de la Moncloa. El nuevo convenio supone un incremento total anual de un 50%.

Libertad Digital publica el nuevo convenio suscrito entre el Ministerio de la Presidencia y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para la prestación de asistencia sanitaria al presidente del Gobierno de lo que queda de 2026 y el año 2027, recogido en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Esta partida presupuestaria también cubrirá la asistencia de expresidentes, vicepresidentes, ministros, así como a altos mandatarios y dignatarios de gobiernos extranjeros de visita en España.

Presidencia del Gobierno destinará un total de 2,9 millones para sufragar el sistema operativo sanitario de Moncloa. Concretamente 1,3 millones para el año 2026 y 1,6 millones en 2027. Este presupuesto servirá para sufragar el gasto de un director del operativo sanitario, un supervisor, 8 médicos y 8 enfermeros. Por su parte, la Comunidad de Madrid asumirá 101.062 euros en total para los gastos en UCIS, farmacia y almacén. Este nuevo convenio supone un cambio de paradigma, ya que desde este año el 90% del presupuesto será abonado por Presidencia y el 10% por la Comunidad de Madrid, justo al contrario que en los anteriores acuerdos.

Además, el convenio sufraga el pago de 12 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que realizarán asimismo las funciones de conductores de UVI móvil. Dependerán funcionalmente del director operativo sanitario y orgánicamente del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno; sus retribuciones serán las correspondientes a los puestos de trabajo de que sean titulares en el catálogo de puestos.

El dispositivo incluye una Unidad Asistencial Sanitaria, ubicada en el edificio "Servicios" del Complejo de La Moncloa y otra Unidad Sanitaria de Altos Mandatarios y Dignatarios, ubicada en el Hospital Universitario La Paz. Además, se dispondrá, en el Complejo de La Moncloa, de dos unidades móviles, ambulancias UCI móvil, medicalizadas y banalizadas.

El Ministerio de la Presidencia abonará al personal adscrito al operativo sanitario, los gastos ocasionados por los desplazamientos, tales como locomoción, alojamiento y manutención, que se harán efectivos con cargo al crédito presupuestario de indemnizaciones por razón del servicio. Por otro lado, el gasto correspondiente al material, tanto el inventariado y de reposición, como el material sanitario, fungible, complementario, y de farmacia, proporcionado y renovado por obsolescencia y/o actualización del mismo, a solicitud del director del operativo sanitario se proporciona por la Consejería competente en materia de sanidad de la Comunidad de Madrid, a través del renting de sus respectivos centros con el Hospital Universitario La Paz.

El convenio tendrá una vigencia de 22 meses, sin perjuicio de la liquidación que se realice de los gastos del convenio. En cualquier momento antes del plazo previsto para su finalización podrá prorrogarse por voluntad unánime y expresa de las partes por un período máximo de dos años adicionales, siguiendo los mismos trámites de autorización y publicidad que los establecidos para el convenio original.

La dolencia cardiovascular de Sánchez

Tal y como desveló en exclusiva este diario, Pedro Sánchez está siendo tratado por una dolencia cardiovascular desde hace meses en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid que podría derivar en posibles eventos cardiovasculares, como una trombosis o un infarto y por ello, se le somete a frecuentes revisiones en el Hospital Ramón y Cajal y en otros centros sanitarios privados por especialistas en su dolencia. Durante las revisiones, se le realizan pruebas diagnósticas para seguimiento de su evolución.

El tratamiento a Sánchez en el Hospital Ramón y Cajal se ha realizado con la mayor discreción y confidencialidad posible. De hecho, el presidente del Gobierno acudía a las revisiones en días de menos afluencia de público y a horas intempestivas para no ser visto. El presidente entraba al hospital, que previamente era blindado, atravesando con su dispositivo de seguridad el muelle de la cocina hasta un ascensor de servicio para subir a la planta donde es tratado.

