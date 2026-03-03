Baño y masaje monárquico de TV3 al heredero marroquí Moulay Hassan: "Dotes de líder natural" y del Barça

TV3, la televisión del golpe separatista, del "puta España", de las imitaciones groseras de Felipe VI y Letizia, el medio que impulsó el proceso y cuyos responsables se declaraban fervientes republicanos se ha vuelto monárquica, pero monárquica de Marruecos. Es lo que se desprende de una "información" en la que se deshace en elogios del sucesor de Mohamed VI, su hijo Moulay Hassan, el joven de 22 años que cada vez con más frecuencia suple a su progenitor en los actos oficiales.

La televisión independentista sufragada por todos los ciudadanos de Cataluña, sean o no separatistas, describe a Mulay Hassan como un joven con una gran preparación en Relaciones Internacionales obtenida en una universidad marroquí que "destaca por su saber estar en actos institucionales y su elegancia". El panegírico incluye que con 8 años pronunció su primer discurso en una academia militar y que con 15 representó a Marruecos en el funeral de Enrique de Orleans, jefe de la Casa de Orleans, en París, así como en el de Jacques Chirac.

La pieza de TV3, denunciada en el digital e-notícies, llega al extremo de afirmar que "Mulay Hassan aporta una expresión de modernidad en su día a día. Es un fanático de los deportes y un declarado admirador del Barça. También le apasiona la equitación y habla árabe, inglés, francés y español".

"Joven y sobradamente preparado" son otros de los calificativos de la nota de la televisión, que además destaca en relación a la situación del Sahara que "el apoyo de España al plan de autonomía marroquí para esta antigua colonia fue fundamental para el 'nuevo impulso' a la relación. Un giro histórico emprendido al calor de la decisión de la primera administración Trump de reconocer la soberanía de Rabat sobre la zona", según la televisión autonómica.

En pleno desvarío, y como si se tratara de buscar pareja al joven Mulay, TV3 destaca que heredará una fortuna estimada en 8.000 millones de euros y que dado el estado de salud de su padre "el relevo dinástico es ya un tema de conversación recurriendo a los círculos burgueses de Casablanca, donde se observan leves movimientos de cargos que aspiran a colocarse en el lugar idóneo para cuando haya nuevo rey".

Perdón por un mensaje en X en español

A pesar del escándalo en las redes sociales que ha provocado esta inaudita pieza promarroquí, TV3 no se ha visto en la obligación de pedir perdón, a diferencia de lo sucedido por haber publicado en X parte de un mensaje en español, tal como denunció el diputado del PP en el Congreso Nacho Martín Blanco y recogió el digital El Catalán.

El mensaje de TV3 en cuestión decía: "Durante la emisión de Eufòria (un concurso musical) hemos publicado por error un tuit parcialmente en castellano. Todos nuestros tuits son siempre en catalán y siguen un proceso de corrección lingüística. En este caso se ha activado por error un mecanismo automático de traducción. Lamentamos el error y estamos revisando el circuito de publicación para evitar que se pueda repetir", señala el mensaje denunciado por Martín Blanco y el digital El Catalán.