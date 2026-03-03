El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido aceptar la competencia para llevar a cabo la instrucción del caso Plus Ultra, en la que se investiga el rescate a la aerolínea, después de que el pasado viernes trascendiese que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, se había inhibido en favor de la Audiencia Nacional.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

La Audiencia Nacional ya se encargó de investigar este caso aunque el juez Ismael Moreno tomó la decisión de enviarlo a los juzgados de Plaza de Castilla porque consideraba que la mayor parte de la trama giraba en torno a España. Fuentes jurídicas señalaron a este diario que la juez tomó la semana pasada la decisión de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional porque consideraba que no era competente para juzgar estos hechos.

Según ha podido saber Libertad Digital el magistrado ha solicitado en su resolución al juzgado de Madrid las actuaciones que hasta ahora se encontraban allí.

De igual manera, Calama, el titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, actúa como juez de la Plaza 2, lugar donde se instruye la causa, debido a que el titular de esta última, Ismael Moreno, se abstuviese.

La causa del caso Plus Ultra adquirió una nueva dimensión cuando la Policía Nacional detuvo a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y registró la sede de la empresa. Este hecho se produjo después de que la Fiscalía Anticorrupción apuntase en una denuncia al "uso indebido" de los 53 millones de euros que el Gobierno entregó a la empresa, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

En esta operación también se detuvo a Julio Martínez Martínez, empresario vinculado con Plus Ultra y amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, como el propio exlíder socialista ha reconocido, Zapatero recibió alrededor de 70.000 euros anuales por labores de "asesoramiento" a las empresas de Julio Martínez Martínez, que también era asesorado por las hijas de Zapatero y su consultora, What The Fav.

Las fechas de contratación coinciden con las del rescate a Plus Ultra. Un rescate que, según el exministro de Transportes José Luis Ábalos, se llevó a Consejo de Ministros sin su conocimiento.

El juez Calama también ha sido el encargado de llevar el caso Pegasus. El programa informático Pegasus fue utilizado para infectar los dispositivos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. Finalmente, en enero el juez decidió archivar la causa de manera provisional debido a la falta de colaboración de Israel y la dificultado de encontrar a una persona concreta a la que culpar de los hechos.

De igual manera, Calama también ha estado al frente de la investigación por el apagón que dejó España sin luz el 28 de abril de 2025. Este caso también fue archivado el pasado mes de enero después de que el juez descartase "de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático".