Irene Montero insiste en que es "urgente" salir de la OTAN porque permanecer pone a España "en peligro"

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, se reitera en la idea de abandonar la OTAN. Lo dijo a principios de enero, tras la operación de los Delta Force Eestadounidenses que acabó con la detención del sátrapa venezolano Nicolás Maduro y su esposa —Cilia Flores—. Y lo ha vuelto a repetir ahora, con motivo del ataque conjunto de Israel y Estados Unidos durante el que han sido eliminados el líder supremo iraní —Alí Jamenei— y otros miembros importantes del régimen de los ayatolás.

En opinión de Montero, la permanencia de España en la Alianza Atlántica pone al país "en peligro, como un objetivo militar". "Estados Unidos e Israel son en este momento las principales amenazas para la seguridad de la humanidad", ha argumentado. "Bombardean los países que les da la gana por petróleo, por el control de las rutas comerciales, por el control de las posiciones militares geoestratégicas".

En consecuencia, resulta "urgente" salir de la OTAN. Una alianza militar que tiene "como jefe a Estados Unidos" pone al país "en serio peligro" ha insistido Montero durante su participación en un acto en Vitoria que nada tenía que ver con Donald Trump, Irán o la política internacional. Aunque ha aprovechado la ocasión para promover la postura de la formación morada sobre la guerra de Irán.

Por otra parte, ha instado al Gobierno a "intervenir de inmediato" para "topar" los precios de la energía, los alimentos, los productos de primera necesidad y las medicinas, ante un posible incremento" de los mismos, para "garantizar el transporte público", que pide que sea "completamente gratuito" para que "las invasiones de Trump no las paguen los pueblos".

Carta a la Comisión Europea

Podemos ha remitido a la presidenta de la Comisión Europea —Úrsula von der Leyen— una carta en la que denuncia "la agresión de EE.UU e Israel contra Irán que amenaza la seguridad de Europa y del mundo" con el objetivo de "exigir a la Comisión que impida a EE. UU el uso de bases militares en Europa". "Ser aliados de Trump nos pone en peligro", insiste Montero a través de X.

La misiva a la que hace referencia Montero, que nunca condenó de forma explícita la represión asesina del régimen iraní que mató a miles de manifestantes que participaron en las protestas de las últimas semanas, señala que la operación militar ordenada por Trump y Netanyahu tras no lograr un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear y acumular decenas de ataques por parte de los ayatolás, es un "acto de pura barbarie".