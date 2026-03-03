La demanda de Julio Iglesias contra la Fiscalía: "Su actuación es arbitraria y manifiestamente contraria a Derecho"

El cantante Julio Iglesias ha demandado a la Fiscalía por haberle denegado en todo momento tener acceso a la información relativa a las denuncias que había contra él. "Su actuación es arbitraria y manifiestamente contraria a Derecho", asegura la defensa de Iglesias.

El cantante fue denunciado por dos de sus exempleadas del hogar por supuestos presuntos delitos de agresión sexual, trata de seres humanos y delito contra los trabajadores. Pero la Fiscalía se negó a ofrecerle cualquier tipo de información al respecto de la denuncia presentada contra él. La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la causa por considerar que no tenía competencias para seguir investigando.

En un escrito presentado ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo de 24 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Iglesias liderada por el abogado penalista José Antonio Choclán, explica que la Fiscalía que dirige Teresa Peramato ha usado criterios "arbitrarios" para denegarle información.

"La resolución dictada por el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, resulta arbitraria y manifiestamente contraria a Derecho y vulnera el art. 24 CE, en cuanto el derecho de acceso tiene vinculación directa con el derecho fundamental a la defensa, la transparencia y el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías", asevera el escrito.

De la misma forma, ataca a la Fiscalía de la Secretaría Técnica al compartir, según la denuncia, la opinión de que Iglesias es "un tercero ajeno al procedimiento". Esta clasificación de la Fiscalía "ya expresaba un pronunciamiento arbitrario y carente de racionalidad y resulta manifiestamente contraria a Derecho".

En este sentido, el escrito denuncia que ni la Fiscalía de la Audiencia Nacional ni la Fiscalía General del Estado lo han tratado como parte del proceso, vulnerando así su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Por ello, destacan que el hecho de que la Secretaría Técnica de la FGE apoye las decisiones de la Fiscalía de la Audiencia "produce mayor estupor aún".

Así, critica que se declarara a las denunciantes como testigos protegidos provocando que, a pesar de ser Iglesias el denunciado, este no conociera la denuncia pero sí lo hicieran supuestamente algunos medios de comunicación.

"Las denunciantes son mayores de edad, y los hechos no presentan ningún punto de conexión con España. Además, los hechos que se contienen en la denuncia ya están completamente disponibles para el público, y según revelan los medios de comunicación, de ser cierto lo que publica, las propias denunciantes no habrían acudido directamente a la Fiscalía para denunciar los hechos, sino que previamente habrían utilizado determinados medios de comunicación para su difusión, poniendo en marcha una campaña mediática de desprestigio contra el denunciado, que ha lesionado de modo irremediable su reputación y fama públicas", apostilla el escrito.

Por todo ello, el cantante considera que se le ha vulnerado su derecho a la defensa y pide que, con carácter urgente, se remita un expediente administrativo a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por lo que, a ojos de la defensa de Iglesias, ha sido mala praxis durante el caso.

