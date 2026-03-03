La Guardia Civil detiene al presidente de Forestalia y a un ex alto cargo de Teresa Ribera

Los registros que la Guardia Civil ha llevado a cabo este martes en varias de las sedes de la empresa Forestalia entre Zaragoza y Madrid se han saldado con la detención de seis personas. Entre ellos, según ha podido saber Libertad Digital, han sido arrestados un ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez y el presidente de Forestalia, Fernando Samper Rivas.

A primera hora de esta mañana se han producido varios registros en la sede de Forestalia en el marco de una operación ordenada por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Teruel. Los agentes de la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA), unidad dependiente del SEPRONA, buscaban indicios de una trama de corrupción medioambiental relacionada con parques eólicos y fotovoltaicos.

En concreto, según ha detallado la Guardia Civil en un comunicado, se han llevado a cabo 12 registros y seis detenciones por la comisión de presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Uno de los detenidos, según han confirmado fuentes policiales a Libertad Digital, es el ex subdirector General de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Eugenio Domínguez. Este estuvo presente en el Ministerio durante la etapa de la exministra socialista Teresa Ribera hasta 2021, cuando habría pasado a ser recolocado como asesor del Ministerio hasta su jubilación, que tuvo lugar en el 2023.

Además, según han confirmado estas mismas fuentes, habría sido detenido el presidente de Forestalia, Fernando Samper Rivas; y se habría declarado investigado –que no detenido— un notario de la zona.

Por otra parte, fuentes jurídicas han explicado a este diario que ahora los agentes de la Guardia Civil tienen que realizar una exposición razonada al magistrado que instruye el caso, y cuya causa es secreta, sobre los motivos que les han llevado a detener a las seis personas. Después, podrán proceder a interrogarlos teniendo 48 horas para ello antes de pasarlos a disposición judicial. Si no fueran suficientes, los agentes de la Guardia Civil podrían pedir al Juzgado una prórroga hasta las 72 horas desde la detención.

"La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos", aseveraba la nota difundida por la Guardia Civil antes de apuntar directamente a la detención de Eugenio Domínguez: "Según los indicios recabados hasta el momento, una persona que ocupó responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico habría podido influir de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales". La manipulación de los informes medioambientales habría beneficiado directamente a Forestalia.

Este caso instruido en los Juzgados de Instrucción de Teruel no tiene nada que ver con la causa que se investiga en la Audiencia Nacional. El pasado mes de diciembre la Unidad Central Operativa (UCO) registró las sedes de varias empresas, entre ellas Forestalia, en el marco de la conocida como Operación Leire. En esta fueron detenidos el expresidente de la SEPI Javier Fernández, la fontanera socialista Leire Díez y el ex socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso. La causa se encontraba secreta en la Audiencia Nacional e investigaba el cobro de supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.