La Guardia Civil registra Forestalia en busca de delitos contra el medio ambiente

La Guardia Civil se encuentra registrando varias de las sedes de la empresa Forestalia en Zaragoza por haber cometido presuntos delitos contra el medio ambiente.

El pasado mes de diciembre la Unidad Central Operativa (UCO) registró las sedes de varias empresas, entre ellas Forestalia, en el marco de la conocida como Operación Leire. En esta fueron detenidos el expresidente de la SEPI Javier Fernández, la fontanera socialista Leire Díez y el exsocio de Santos Cerdán, Antxon Alonso. La causa se encontraba secreta en la Audiencia Nacional e investigaba el cobro de supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.

En este caso, el registro no tiene nada que ver con la causa que se investiga en la Audiencia Nacional. Según han confirmado fuentes policiales a Libertad Digital, se trata de una operación que continúa abierta y se enmarca en una investigación de "contratación irregular" que está investigando la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), la unidad del SEPRONA encargada de investigar delitos contra el medio ambiente.

En concreto, según han precisado estas fuentes, la investigación giraría en torno a certificaciones medioambientales para la implantación de energías renovables. De hecho, habría presuntas irregularidades en los informes de impacto medioambiental, necesarios para llevar a cabo proyectos medioambientales.

Según han explicado otras fuentes distintas a este diario, la empresa se dedica a realizar una especie de intermediación para conseguir adjudicaciones públicas, que luego lleva a cabo con otras empresas más preparadas para llevar a cabo los proyectos presentados.

Forestalia se encuentra vinculada a Sumelzo S.A., empresa que pertenece a los familiares de la actual secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe en el Gobierno de Pedro Sánchez, Susana Sumelzo. Ambas empresas han colaborado en numerosos proyectos medioambientales. Por su parte, la dirigente del PSOE de Aragón se desmarca por completo de las actividades económicas de sus familiares.