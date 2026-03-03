La hipocresía de Escolar: cuando la salud de Sánchez es bulo, pero el cuello de Trump es noticia de portada

El diario de Ignacio Escolar publica este martes una noticia sobre la salud del presidente de… los Estados Unidos. Sí, de Donald Trump y de sus posibles problemas de salud, como de los de Joe Biden en su momento, sí se puede hablar, con toda normalidad y transparencia.

Titula el medio "La llamativa herida de Trump en el cuello: la Casa Blanca dice que tiene que ver con una crema para la piel, pero no dice para qué la usa" —señala suspicaz desde el mismo titular— y se hace eco del comunicado del médico del presidente, Sean Barbabella: "El presidente Trump está utilizando una crema muy común en el lado derecho de su cuello, un tratamiento preventivo para la piel, recetado por el médico de la Casa Blanca". Añadía el comunicado: "El presidente está utilizando este tratamiento durante una semana y se espera que el enrojecimiento dure unas semanas", pese a que el diario de Escolar dice que no daba más información.

Como es sabido, e informa eldiario.es, Trump tomó posesión con 79 años, y su estado de salud es objeto de un escrutinio minucioso. Sean Barbabella informó en diciembre de la resonancia magnética del corazón a la que se había sometido el mandatario estadounidense, y de la de abdomen en octubre, exámenes preventivos propios de un hombre de su edad, con unos resultados "perfectamente normales". Total transparencia.

Lo que resulta llamativo de la información de eldiario.es es que fue uno de los diarios que guardó silencio total sobre la exclusiva de Libertad Digital en relación a la salud del presidente Pedro Sánchez, y que cuando rompió ese silencio fue a raíz de la intervención del propio Sánchez, y para tachar directamente de bulo la información de este medio. El medio de Escolar tituló entonces "Sánchez desmiente el bulo de su enfermedad cardiovascular: 'Su única forma de hacer oposición es la mentira'".

Asumiendo de arriba a abajo el argumentario de Moncloa, el diario de Escolar escribía desacreditando a LD: "Moncloa no pretendía entrar al trapo del enésimo bulo sobre Pedro Sánchez. En esta ocasión, la publicación por parte de Libertad Digital de que padece una enfermedad cardiovascular. Pero la utilización del asunto por parte de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo en la sesión de control al Gobierno ha hecho que el propio presidente entre en el asunto para desmentirlo y atizar a la derecha".

Y añadía: "La publicación del bulo —insistía Escolar— sobre una supuesta dolencia cardiovascular por parte de la web de Federico Jiménez Losantos se utilizó en los círculos de la derecha para poner en cuestión la salud del presidente".

Resulta llamativo lo preocupados que se muestran en este medio con la salud del presidente de los EEUU y las explicaciones, insuficientes en su opinión, que se dan sobre la misma, y lo poco que tardan en tachar de bulo las informaciones contrastadas de otro medio sobre la salud del presidente de su país, al que no exigen que dé explicaciones, como hizo la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, sino todo lo contrario: se suman acríticamente a lo que pide Moncloa y arremeten contra el medio que publica que el presidente tiene una dolencia cardiovascular, tachando de bulo la misma.

Pero hoy eldiario.es ha dejado claro, llevando a su portada la llamativa herida en el cuello de Trump, que la salud de un presidente es un asunto de interés público, no privado, y que en relación a la de Pedro Sánchez los medios españoles no han actuado como se requiere en un país democrático: exigiendo transparencia sobre un asunto que sí que la requiere.