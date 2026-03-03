Muere el periodista Fernando Ónega a los 78 años

El periodista Fernando Ónega ha fallecido este martes a los 78 años. Nacido en Mosteiro (Pol), su trayectoria profesional abarcó desde la prensa hasta la radio y la televisión en España durante varias décadas. La capilla ardiente se instalará en la Casa de Galicia de Madrid este miércoles a partir de las 10:00 horas. Por el momento, se desconoce el motivo de su fallecimiento.

Trayectoria de Fernando Ónega

Ónega fue director de Prensa de la Presidencia del Gobierno durante la etapa de Adolfo Suárez, siendo autor de la frase "puedo prometer y prometo". También fue hijo predilecto de Pol y adoptivo de Lalín, y padre de las periodistas Sonsoles y Cristina Ónega.

En la prensa escrita, trabajó como subdirector del diario Arriba en los años setenta y más adelante dirigió el diario Ya entre 1985 y 1986. Colaboró en medios como La Vanguardia y, de manera ocasional, en El Progreso.

En radio, ingresó en 1979 en la Cadena Ser, donde realizó comentarios políticos y fue nombrado director de informativos en febrero de 1981, poco antes del intento de golpe de Estado del 23-F. Posteriormente ocupó el mismo cargo en la Cadena Cope entre 1986 y 1990.

En televisión, trabajó en los años noventa en los informativos de Telecinco y posteriormente en Antena 3 como presentador de noticias nocturnas. También participó como tertuliano en programas de análisis político como 59 segundos, El Programa de Ana Rosa y Las mañanas de Cuatro.