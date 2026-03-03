La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha ascendido a los fiscales responsables de no entregar a Julio Iglesias el contenido de la investigación que efectuó la Fiscalía al artista tras la denuncia presentada por dos de sus exempleadas por un presunto delito de agresión sexual. Dicha investigación preprocesal ya fue archivada en enero por el Ministerio Público tras tomar declaración en secreto a las dos denunciantes.

Peramato ascendió el pasado viernes a la ex jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, como fiscal de Sala Jefe de Penal del Tribunal Supremo, a pesar de carecer de experiencia en la casación penal. La fiscal general también premió al hasta ahora teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, a la categoría de fiscal del Supremo. Tanto García León como Villafañe fueron fiscales de la máxima confianza del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Cabe destacar que Villafañe llegó a estar imputado en la causa de García Ortiz, aunque finalmente se archivó la investigación contra él. García León y Villafañe formaban parte del autodenominado "equipo Fortuny" y son miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian que "el ascenso de Peramato a García León y Villafañe se ha producido después de que la Secretaría Técnica haya bloqueado a Julio Iglesias el acceso al contenido de la investigación ya archivada. Su ascenso es un escándalo, es grosero y descarado. Además, casualmente los perjudicados por estos ascensos han sido los fiscales del 1-O Consuelo Madrigal y Jaime Moreno que optaban al cargo de García Léon, o la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que denunció las maniobras de García Ortiz en la Fiscalía contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y que optaba al puesto de Villafañe".

"La defensa de Iglesias que lidera José Antonio Choclán solicitó a la Fiscalía desde enero en numerosas ocasiones el contenido de la investigación efectuada. Dichas peticiones coincidieron en el tiempo cuando Ana García León estaba siendo sustituida como fiscal jefe de la Secretaría Técnica por Julio Cano, que tomó posesión a finales de enero", añaden. La Secretaría Técnica de la Fiscalía presta apoyo jurídico y técnico constante al fiscal general del Estado y realiza estudios, investigaciones e informes que el fiscal general estime necesarios.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "es inexplicable que la Fiscalía se haya negado de forma definitiva a entregar a Julio Iglesias el contenido de la investigación preprocesal efectuada por el Ministerio Fiscal. Esta decisión solo alimenta más la hipótesis de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya urdido presuntamente un complot con la Fiscalía en contra del artista". "¿Acaso hay algo que ocultar de la denuncia? ¿O es que la Fiscalía quiere tapar las declaraciones realizadas como testigo protegido por las dos denunciantes?", se preguntan.

Mientras tanto fuentes del entorno de Julio Iglesias consultadas por este diario apuntan que "la defensa del cantante recurrirá la negativa de la Fiscalía a entregarle el contenido de la investigación por la vía de lo Contencioso-Administrativo. Concretamente, se presentará una cuestión de amparo por vulneración de derechos fundamentales ante el Juzgado Central de lo Contencioso de la Audiencia Nacional".

La negativa de la Fiscalía

La Fiscalía de Teresa Peramato denegó de forma definitiva a Julio Iglesias el contenido de la denuncia por la que se le acusaba de un delito de agresión sexual, trata de seres humanos y delitos contra los trabajadores la semana pasada.

En su escrito, la Fiscalía señalaba que "no procede acceder a su solicitud de entrega de la documentación pedida. Y todo ello sin perjuicio de informarle que, de conformidad a lo establecido en la circular arriba citada, puede acceder a su contenido íntegro mediante solicitud realizada al órgano judicial encargado de conocer las eventuales pretensiones que se puedan formular por usted en esa vía, en cuyo caso se remitirá testimonio de las diligencias de investigación incoadas en esta fiscalía".

