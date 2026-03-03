Sarah Santaolalla, la tertuliana afín al Gobierno de Pedro Sánchez, se ha inventado una supuesta agresión de Vito Quiles, periodista de Estado de Alarma, después de un rifirrafe. Este lunes a la salida de un evento del PSOE en el Senado, los acompañantes de Santaolalla intentaron apartar al reportero con empujones hasta el punto de que tuvieron que intervenir agentes de la Policía Nacional presentes en la escena. Horas después, Vito Quiles ha publicado una foto de su espalda con arañazos de los radicales que acompañaban a Santaolalla.

Menos mal que está grabado. Repito, menos mal que está grabado. Si no está loca desquiciada es capaz de arruinarme la vida. https://t.co/zVDpWFr3nG pic.twitter.com/Cb7dvz4UCt — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) March 2, 2026

Sin embargo, la que dice haber sufrido una agresión es la misma Santaolalla, que ha acudido este martes a urgencias por un supuesto dolor en el brazo derecho y posteriormente ha aparecido con un cabestrillo. La inmensa mayoría de los españoles que han visto la secuencia grabada acusan a la tertuliana del Gobierno de inventarse la agresión –puesto que no hay ninguna toma que muestre ningún golpe– y que lo ha hecho para hacerse la víctima.

No sabe, no contesta

Por si fuera poco, Nacho Abad, presentador del programa En Boca de Todos –en que el Santaolalla participa–, le ha preguntado por el informe médico después de salir del centro de salud y la tertuliana ha sido incapaz de responder cuál era el diagnóstico. "Bueno lo ha pedido la Policía el informe médico que se aportará a la denuncia, no puedo hacer público grandes cosas, lo único que te puedo decir es que no tengo nada roto", ha contestado Santaolalla, sin saber muy bien qué decir con el cabestrillo puesto.

Cuando le preguntan por el informe médico, no sabe ni qué decir. Y las televisiones amplificando esta frivolidad. ¡Qué locura! pic.twitter.com/uuBirqwEFV — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) March 3, 2026

"Debido a la agresión que sufrí ayer por parte del agitador Vito Quiles y sus matones, el cabestrillo es mi compañero las próximas semanas. Ya no es violencia verbal, es física. Es terrorismo fascista con total impunidad. Hoy se escribe un capítulo muy negro para la libertad de este país", ha denunciado la tertuliana en redes sociales, en un nuevo episodio de victimismo y de llamar la atención.

Para aportar mayor dramatización la periodista ha anunciado en sus redes sociales que ha cancelado la charla que iba a dar "en San Fernando de Henares por la semana del 8M por motivos de seguridad y salud. No puedo ejercer mi trabajo en libertad y no quiero arriesgarme en estos momentos. No voy a dejar mi trabajo, pero necesito reposar y descansar", ante de despedirse con un "gracias por la comprensión".