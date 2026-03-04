El analista internacional Florentino Portero ha analizado en Es La Mañana de Federico la comparecencia de este miércoles de Pedro Sánchez y las implicaciones que tendrá para nuestro país la posición tomada por el Gobierno de España con respecto al conflicto en Oriente Medio. A este respecto, Portero ha querido subrayar que "Sánchez nos deja más solos en la OTAN y muy criticados en la UE".

En este sentido, Portero ha destacado que debemos distinguir entre dos niveles diferentes de análisis: por un lado, los intereses del Gobierno español y, por otro, los de España como país. Al respecto, ha explicado que Sánchez "está viviendo esta situación como un activo, como algo muy positivo, le está dando la oportunidad de izar un banderín de enganche y situarse dentro del espacio europeo, pero también latinoamericano, como aquel que defiende una determinada vía frente al neoimperialismo norteamericano, cree que tiene margen de maniobra y cree que cuanto más le ataque, más fuerte va a estar él dentro del ambiente político español".

Sin embargo, la situación de España es muy distinta. Portero ha destacado que "somos parte de la UE y somos parte de la Alianza Atlántica", señalando que "tenemos unas relaciones muy estrechas con el mundo árabe". Precisamente, el analista ha subrayado que "el mundo árabe hoy está siendo bombardeado por Irán y lo que nos pide es ayuda y colaboración". De hecho, según Portero, "Europa hoy es muy consciente de cuáles son sus intereses en el Golfo Pérsico".

Por ello, el analista anticipa que España cada vez se quedará más apartada a nivel internacional. "Ya no nos invitan a las reuniones importantes, vamos únicamente a las reuniones formales", ha aseverado, incidiendo en que "esto, evidentemente, para Marruecos es un regalo absolutamente extraordinario". De hecho, ha defendido que veremos las consecuencias en breve.

La amenaza de Marruecos

En relación con Marruecos, Portero ha enfatizado que de la última crisis el país "aprendió que la relación con EEUU es fundamental", mientras que "España ganó aquel pulso precisamente por la diplomacia norteamericana". Sin embargo, "en estos momentos Marruecos ha corregido la situación y está muchísimo más cerca de EEUU que de nosotros". Asimismo, Portero ha recordado que "Marruecos está presionando muy seriamente para lograr el control del espacio aéreo saharaui" y ha conseguido que EEUU y Francia reconozcan abiertamente que el Sáhara es territorio de Marruecos.

Asimismo, Portero ha destacado que "el resto de Europa lo que dice es que la autonomía puede ser la vía más sensata". De este modo, ha asegurado que "a partir de aquí lo que tenemos son los espacios de Ceuta, Melilla, las Chafarinas y los peñones, que van a ser demanda de Marruecos paulatinamente y donde nos podemos encontrar muy solos, porque no vamos a tener apoyo norteamericano, pero también muy solos en la Unión Europea, porque se nos ve como un socio extraño y poco fiable".

En cambio, como ha explicado el analista, "Marruecos es el Estado más fiable del mundo árabe y, sobre todo, el más fiable del espacio magrebí". De hecho, de acuerdo con Portero, para países como Francia, EEUU y Alemania "en estos momentos un buen entendimiento con Marruecos es más importante que un buen entendimiento con España, que es un país que está en una deriva extraña y no es fiable".