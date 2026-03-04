Pablo Iglesias admite una actitud "paternalista" por guardar durante meses la tarjeta de memoria robada de Dina

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha reconocido haber guardado durante seis meses la tarjeta de memoria robada a la que fuera su asesora, Dina Bousselham. "Quizás adopté una posición paternalista", ha explicado en la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional mantiene un juicio abierto contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo por el robo de la tarjeta de memoria de la que fuera asesora de Podemos en el Parlamento Europeo. La información de esa tarjeta fue traspasada a varios periodistas, lo que llevó a la sociedad a conocer comentarios de Iglesias como que "azotaría hasta que sangrase" a una comunicadora. Pablo Iglesias ejerce en el procedimiento como acusación particular.

Según ha declarado el exvicepresidente del Gobierno en el órgano judicial, él habría guardado la tarjeta de memoria para evitarle a una de sus colaboradoras más estrechas "el sufrimiento" de conocer que la información de su tarjeta podía estar en manos de periodistas. En la tarjeta, según ha asegurado, había fotos íntimas de ella.

"Quizá adopté una posición paternalista", ha espetado Iglesias, personado en el procedimiento contra José Manuel Villarejo, a quien le fue incautado en su domicilio el teléfono de Bousselham. Todo ello, según la versión de Iglesias, habría sido una operación de la derecha para desacreditar a su partido. Iglesias ha declarado que fue el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, quien le entregó en 2016 la tarjeta, aseverando que contenía las fotos de la "pareja" de Iglesias y que se comprometía a no publicar nada al respecto en sus medios.

Le trasladó que pensaba que era la única copia, algo que Pablo Iglesias, según ha dicho, creyó. Iglesias comprobó el contenido, conociendo entonces que las fotos no eran, según él, de su pareja, sino de una trabajadora. Aun así, creyendo que ningún medio tenía la información recogida en la tarjeta, decidió guardarla en su casa durante seis meses para ahorrarle el mal trago a Dina Bousselham: "Era enormemente duro para Dina saber que ese material íntimo podía haber estado en manos de periodistas o gente ajena".

Seis meses más tarde, se comenzaron a difundir informaciones que él entendió que provenían del móvil de la asesora del partido morado. "Entonces no me queda duda de que hay más copias", ha dicho, siendo entonces cuando informó a Dina. La asesora ofreció dos versiones distintas sobre la tarjeta: la primera que estaba rota cuando se la dio Iglesias; y, la segunda, que funcionó una sola vez, comprobó el contenido y después dejó de funcionar.

Admite el "la azotaría hasta que sangrase"

En el marco de la declaración, Pablo Iglesias ha reconocido que todos y cada uno de los chats que se publicaron y aseguraba que "azotaría hasta que sangrase" a una periodista o les advirtió a su círculo más cercano que "vais a ver lo que es un macho alfa cuando acosa a alguien de su grupo". Iglesias pidió perdón por estos mensajes en 2018, aunque no a la periodista a la que citaba, sino al feminismo. Ante el juez, calificó esos mensajes como una "broma muy desagradable".