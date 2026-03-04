La periodista y expolítica catalana Pilar Rahola ha cargado duramente contra el Gobierno de España por su postura ante la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el pasado 28 de febrero.

En declaraciones recientes que se han difundido en redes sociales, Rahola ha criticado que España se haya limitado a rechazar la ofensiva sin denunciar la responsabilidad histórica de Teherán en la desestabilización internacional: "Quien se ha estado cargando la legalidad internacional desde 1979 es Irán", ha asegurado.

Rahola ha recordado que "Irán ha estado detrás de numerosos atentados terroristas, como el ocurrido en Argentina, y ha financiado y armado a más de 150.000 soldados de Hezbolá". La periodista también ha señalado el apoyo de Irán a los Hutíes en Yemen, protagonizando una guerra prolongada contra Arabia Saudita durante años, y el respaldo logístico y financiero que ha brindado a grupos como Hamás y Yihad.

Además, Rahola ha subrayado el papel de Irán en Siria, donde ha dado apoyo a un régimen que utilizaba armas químicas y que hasta hace pocos días contribuía a la desestabilización de la región.

En el aula me han preguntado por el tema de Irán y los ataques de EEUU e Israel.

Tengo un alumno marroquí que es especialmente necio.

He tirado simplemente de los mismos argumentos que la Sra Pilar Rahola usa en este vídeo añadí algo más.

Demoledor para indocumentada cabeza. pic.twitter.com/CIfJaZRVa6 — Givememore (@Givememore__7) March 4, 2026

Rahola también ha criticado el programa nuclear iraní, señalando que "este país desde el 79 ha iniciado una carrera nuclear que implicaba, sin ningún tipo de complejos, que si conseguían la bomba atómica, destruirían a otro país entero. Cuando Irán ha dicho en diversas ocasiones en la sede de la ONU que va a destruir a Israel, está hablando de 9 millones de personas a las que quiere matar nuclearmente". Asimismo, la expolítica ha asegurado que el país contaba "el día antes de la guerra con alrededor de 460 kilos de uranio enriquecido al 60%, lo que podría implicar 10 bombas atómicas".

Críticas a la postura del Ejecutivo español

En este sentido, Rahola no ha dudado en acusar al Gobierno de Sánchez de mantenerse aparte frente a estas amenazas. Y es que la postura del Ejecutivo ha sido firme en su rechazo a participar en la ofensiva, apelando a la legalidad internacional y a la protección de civiles. En X, la periodista ha señalado de forma directa al presidente español, haciendo referencia a la felicitación de Hamás o, en esta ocasión, de parte de Irán.

Hola @sanchezcastejon

Te felicita Hamás

Te felicitan los hutis

Y ahora te felicita Irán

Vas para Nobel https://t.co/xFnx68XyLc — 🟦 Pilar Rahola (@RaholaOficial) March 2, 2026

El conflicto en Irán atraviesa uno de sus momentos más críticos, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva aérea masiva conjunta contra Irán el pasado fin de semana. La situación se agrava con los ataques recientes de Israel a infraestructuras en Teherán y la respuesta de la Guardia Revolucionaria con misiles y drones sobre Israel y bases estadounidenses en la región. Además, Irán ha cerrado el paso estratégico del Estrecho de Ormuz, disparando los precios del petróleo y tensando la economía global.