Ábalos pide retrasar el juicio de la trama Koldo porque no puede acceder a la causa: el ordenador se queda "pensando"

La defensa del exministro de Transporte José Luís Ábalos ha presentado un escrito ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo solicitando que se retrase un mes el inicio del juicio oral de la trama Koldo, que está previsto que se inicie el próximo 7 de abril.

Ábalos se encuentra imputado en esta causa junto al que fuera su asesor Koldo García por el cobro de supuestas mordidas ilegales a cambio de la adjudicación de compra de mascarillas a dedo. La Fiscalía Anticorrupción pidió para el exministro 24 años de prisión y 19 años y medio para Koldo. De igual manera, para Víctor de Aldama, el empresario vinculado a la trama, la Fiscalía solicitó 7 años.

En un escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Ábalos solicita que se "acuerde un aplazamiento por espacio de un mes para el inicio de las sesiones de juicio oral, por todas las razones esgrimidas que se resumen en la necesidad de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa".

Entre esas razones, el exministro detalla un problema técnico. Desde el 12 de enero "ha resultado materialmente imposible acceder a la presente causa especial a través de la plataforma HORUS", señala el texto. En concreto, se especifica que "el ordenador se queda 'pensando' de forma indefinida en un bucle continuado". "Por tanto, el tiempo transcurrido desde la designación ha sido absolutamente infructuoso para tomar conocimiento de la causa", sentencia el escrito.

Otra de las razones a las que apunta Ábalos es que su abogado asumió la causa pero ya contaba con otros señalamientos anteriores, previos a la aceptación de su defensa. "Es evidente que resulta materialmente imposible preparar un juicio oral de la complejidad del presente con el escaso tiempo que media para preparar con solvencia cualquier defensa", explica.

En la misma línea expone el tercer argumento, que detalla que la Constitución Española "reconoce el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión, comprendiendo dentro de su contenido esencial el derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa".

Juicio para el 7 de abril

La Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó en una diligencia de ordenación "el comienzo de las sesiones del juicio oral tendrá lugar el día 7 de abril de 2026 a las 10:00 horas, fijándose en resolución posterior el calendario del desarrollo de las sucesivas sesiones y fecha de su conclusión".

Este miércoles el Supremo también respondió a las cuestiones planteadas en la Audiencia preliminar que tuvo lugar a principios de mes. La Sala ha llamado a declarar en este juicio en calidad de testigo al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Por otro lado, no tendrán que hacerlo el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, el presidente de la Generalidad de Cataluña Salvador Illa y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

