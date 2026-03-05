La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado al magistrado instructor Juan Carlos Peinado que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, viajó a República Dominicana en aviones de Air Europa.

El juez que instruye la causa contra la mujer de Pedro Sánchez pidió a organismos dependientes de Interior que le facilitasen los viajes a varios países del extranjero que había realizado Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez. Posteriormente, le pidió a la UCO que realizase el correspondiente informe con la información obtenida. Todo ello después de que Begoña Gómez se haya negado a facilitar su pasaporte.

En respuesta al oficio de Peinado, la UCO detalla un listado de viajes que realizaron tanto Gómez como su asesora al que ha tenido acceso Libertad Digital. Entre los viajes reseñados, destaca un viaje con ida el día 1 de junio de 2022 desde Madrid al Aeropuerto de Punta Cana (República Dominicana) y con vuelta el día 3 de junio de ese mismo año. Ambos están realizados con la aerolínea Air Europa.

En total, Begoña Gómez realizó 36 vuelos desde agosto de 2021 hasta octubre de 2025 que han podido ser estudiados por la UCO. Mientras que Peinado detallaba que quería conocer los viajes a "la República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a la Federación Rusa", la Guardia Civil ha recogido la información obtenida, que certificaba vuelos a: Reino Unido, Ghana, Egipto, República Dominicana, Italia, México, Costa Rica, Perú, Suiza y Países Bajos.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil solo han podido detectar tres viajes de María Cristina Álvarez, cuyos destinos son: México, Egipto y Estados Unidos.

En el informe de 20 páginas analizado por este diario no se especifica en calidad de qué viajó Begoña Gómez en los viajes, si como mujer del presidente del Gobierno o como particular.

