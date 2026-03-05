Las caras de Intxaurrondo y Ruiz en TVE al anunciar Sánchez el envío de una fragata a Chipre

La reacción en directo de Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz al conocer el envío de apoyo militar español a Chipre se ha viralizado en redes sociales, donde muchos usuarios han comentado tanto sus palabras como sus gestos durante la emisión.

El momento se ha producido en la programación matinal de RTVE, cuando Ruiz avisó a su compañera de una noticia de última hora relacionada con el conflicto en Oriente Medio. Durante el directo, el periodista ha interrumpido la programación para adelantar la información: "Tenemos una noticia de última hora que va a cambiar ahora mismo todo el paisaje, porque el Gobierno español confirma que vamos a enviar tropas a Chipre, que se va a enviar una fragata, es la Cristóbal Colón".

Ruiz ha continuado explicando los detalles del despliegue: "Se va a enviar allí. Es la fragata más avanzada del ejército español y se va a enviar también material para reabastecimiento allí. Así que lo que tenemos ahora mismo es delicado de tiralíneas". Para matizar la decisión del Ejecutivo, ha señalado que "se manda efectivamente apoyo logístico. No se mandan tropas y no se entra en la guerra, pero sí se defiende Chipre, que es zona bombardeada por Irán desde que ha comenzado todo esto".

Gestos que no han pasado desapercibidos

Más allá de la explicación, el momento ha llamado la atención por las expresiones de los presentadores. En el fragmento del programa difundido en X por el empresario Pedro Otamendi, puede verse cómo Silvia Intxaurrondo comienza el bloque con una sonrisa muy marcada, pero su gesto cambia conforme avanza la explicación.

La cara de Silvia Intxaurrondo antes de conocer la información.

La presentadora ha terminado adoptando una expresión mucho más seria, mientras escucha a Ruiz detallar la noticia. Ese contraste en su rostro, junto con los gestos de incomodidad de ambos en algunos momentos más las palabras escogidas por Ruiz han desatado los comentarios en X. "Javier Ruiz hace malabarismos dialécticos para defender la postura del Gobierno", ha señalado el usuario que ha difundido el vídeo.

La cara de Silvia Intxaurrondo mientras Javier Ruiz le contaba la información de última hora.

El giro del Gobierno

El anuncio llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendiera públicamente la postura de España ante la guerra con Irán con un mensaje resumido en "No a la guerra".

Pese a esa posición, el Ejecutivo ha confirmado el envío de la fragata F105 Cristóbal Colón, considerada la más avanzada de la Armada. El buque se integrará en el grupo aeronaval del portaaviones francés Charles de Gaulle (R91) para reforzar la defensa aérea en el Mediterráneo oriental.

La misión busca proteger a Chipre, país de la Unión Europea que en las últimas semanas ha sufrido ataques y se encuentra en una posición estratégica cerca de varios focos de tensión en Oriente Próximo.