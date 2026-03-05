Los colegios de Barcelona se adaptan al Ramadán: facilitar la oración y eliminar música y bailes

En plena polémica sobre la supresión del cerdo en los menús de las guarderías municipales, que el Ayuntamiento niega, una guía distribuida por la "Oficina de Asuntos Religiosos" de la administración municipal recomienda eliminar la música y los bailes durante el mes de Ramadán, así como ajustar la programación de los centros (excursiones, salidas, exámenes, actividades deportivas, etc.) "para facilitar que el alumnado que hace Ramadán pueda participar con normalidad en la vida escolar".

El documento, del que se ha hecho eco ABC, señala entre otras cuestiones que "el alumnado que es usuario de comedor y haga ayuno durante el mes del Ramadán tiene derecho a ser atendido en el espacio del mediodía, con la supervisión correspondiente. En este sentido, no es correcto enviarlo a casa. En la medida de lo posible, es preferible que estén en un espacio diferente del comedor mientras el resto del alumnado come. No es una buena práctica dejarlos en la mesa sentados sin comer".

Pero además de medidas de pura lógica, la guía, titulada "Orientaciones para centros educativos durante el mes de Ramadán" aboga por atender las sensibilidades más rigurosas del islam y eliminar actividades como la música y la danza.

Bajo el epígrafe "Petición del alumnado de no realizar determinadas materias (música, gimnasia, etc.)" y la pregunta "¿Hay alguna normativa que habilite al alumnado musulmán a no realizar determinadas materias?", la guía responde así: "No hay ninguna normativa que exima al alumnado musulmán de ninguna de las asignaturas curriculares, tampoco durante el mes del Ramadán. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que en el islam no existe una autoridad teológica única, de modo que pueden hacerse lecturas muy diversas de los textos sagrados que den lugar a interpretaciones también diversas o, incluso, contrapuestas".

Y añade: "En este sentido, algunas personas musulmanas pueden considerar la música o la danza como una actividad no adecuada para el mes del Ramadán, ya que se considera un mes dedicado a la espiritualidad en la que es especialmente importante tener una actitud piadosa. Por tanto, sería recomendable tener en cuenta esta sensibilidad a la hora de programar algunas actividades u ofrecer actividades alternativas".

En el documento municipal también se recomienda que "cuando alguna actividad no sea compatible (por ejemplo, el rato de comedor o el ejercicio físico intenso), es necesario ofrecer alternativas adecuadas, más tranquilas y respetuosas, y, en su caso, facilitar espacios apropiados para la oración y el recogimiento".

En las orientaciones también se dan pautas generales y señala que "más allá del Ramadán, la escuela puede aprovechar la diversidad del centro para revisar su funcionamiento a lo largo de todo el curso y asegurarse de que responde de forma coherente a la realidad cultural y religiosa del alumnado. Esta revisión puede incluir el calendario de festividades y su visibilización, la incorporación activa de los idiomas presentes en las aulas, los contenidos y enfoques del currículum y los referentes culturales que se promueven".

Respeto por el velo

Nada queda al margen de la supervisión y las recomendaciones municipales. Así, el texto aboga por "el respeto por la diversidad en la vestimenta durante las prácticas deportivas y en el uso de símbolos religiosos como el velo. Igualmente, debe garantizar la participación de todas las familias y reforzar las medidas de prevención y abordaje del racismo y la discriminación por motivos de origen, racialización o creencias".

Menús escolares

En cuanto a los menús escolares, se indica que el centro "también puede abordar aspectos de la vida cotidiana del centro, como la alimentación que se ofrece y si tiene en cuenta las creencias y necesidades de todos". PP y Vox han denunciado en los últimos días que se ha eliminado la carne de cerdo en los menús de las guarderías municipales, cosa que el Ayuntamiento niega. Sin embargo, la propia administración municipal se remite al respecto a las recomendaciones de la Generalidad, que en materia de carne aluden a las carnes rojas, el pollo y el pavo y omiten la carne de cerdo. "En cuanto a las proteínas de origen animal, se utilizan carnes procedentes de producción ecológica, como el pollo y la ternera. También se sirve pavo, merluza y bacalao", señala el Ayuntamiento en una guía sobre la organización de las guarderías.

Todas estas recomendaciones contrastan con la falta de alusiones a la religión católica y con la eliminación paulatina de las clases de religión, según denuncian los profesores especializados en la materia.