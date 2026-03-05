Sánchez, Illa y Marlaska no tendrán que declarar como testigos en el juicio de la trama Koldo

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha citado a declarar en calidad de testigo en el juicio de la trama Koldo al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Por otro lado, no tendrán que hacerlo el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, el presidente de la Generalidad de Cataluña Salvador Illa y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

El exministro de Transporte, José Luís Ábalos, y su ex asesor, Koldo García, están imputados por el supuesto cobro de mordidas ilegales a cambio de la adjudicación de compra de mascarillas a dedo. Fiscalía Anticorrupción pidió 24 años para el exministro y 19 años y medio para su asesor, además, para el empresario vinculado a la trama, Víctor de Aldama, pidió 7 años. La Sala ha fijado la fecha para el comienzo del juicio de la trama para el próximo 7 de abril.

Así se desprende de un auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, donde se señalan que "se admite la prueba testifical" de algunos de los testigos propuestos por la defensa de Koldo García. No obstante, a continuación la Sala añade una lista de excepciones en las que se encuentra el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska y el presidente de la Generalidad de Cataluña Salvador Illa.

De igual manera, en el apartado relativo a los testigos planteados por las acusaciones populares unificadas, la Sala rechaza citar como testigo para este juicio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El tribunal rechaza la comparecencia de Sánchez y de otros testigos propuestos por esta parte "dada la falta de relación con el objeto del proceso y la innecesariedad de sus testimonios para el esclarecimiento de los hechos imputados".

Además, entre las personas que tendrán que declarar en este juicio se encuentra también la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Pardo de Vera aparece mencionada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En el mencionado informe se apunta a su "intervención" en la contratación de la empresa epicentro de la presunta trama.

La prueba del polígrafo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo también ha tomado la decisión de desestimar "las cuestiones previas suscitadas por las defensas de D. José Luis Ábalos Meco y D. Koldo García Izaguirre". Entre estas cuestiones se encontraba la prueba del polígrafo y el careo entre Aldama y Koldo.

"El careo no es propiamente una prueba anticipada, ni un medio de prueba en sí mismo, sino complementario de otros; será, pues, la Sala la que decida sobre la procedencia de acceder a la práctica de practicar dicho careo", señala el auto.

En cuanto al polígrafo, el auto prosigue señalando que no puede "reemplazar la función de los Tribunales de valorar las pruebas practicadas en el acto del juicio oral bajo los principios de publicidad, inmediación y oralidad; además de tratarse de una prueba que no tiene reconocida ninguna validez en el ordenamiento jurídico español".