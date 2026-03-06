El caso Koldo reserva un espacio para Air Europa: tendrá que detallar sus contratos con la principal empresa de la trama

El último auto del Tribunal Supremo ha guardado un espacio para Air Europa. La acusación popular unificada liderada por el PP reclamó hace cuatro meses todo un listado de datos que pueden resultar totalmente esclarecedores de la vinculación entre la trama y esta aerolínea, que acabó siendo rescatada con 475 millones de euros por el Gobierno de Pedro Sánchez tras las reuniones mantenidas entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo —el máximo responsable de la empresa—. Y el Supremo acaba de ordenar la entrega de toda esa documentación por parte de Globalia, la empresa matriz del grupo de Air Europa.

El auto del Tribunal Supremo acaba de ver la luz. En él se desestiman "las cuestiones previas suscitadas por las defensas" de "D. José Luis Ábalos Meco y D. Koldo García Izaguirre". Pero también ha admitido "las pruebas reconocidas en los fundamentos jurídicos". Y en ese reconocimiento va una pequeña carga de profundidad en este caso Koldo.

En concreto, el Supremo "admite la documental propuesta de manera anticipada en el apartado d), a cuyo efecto se librará oficio a la entidad Globalia Corporación Empresarial SA". ¿Y a qué hace alusión este punto? Pues a toda la documentación que acredita la contratación entre Air Europa y Soluciones de Gestión, la principal empresa de la trama.

Ese apartado fue recogido en el escrito de la acusación popular unificada presentado en noviembre de 2024 ante el Supremo. Y allí se reclamó lo siguiente: "Que se requiera a Globalia Corporación Empresarial, SA en nombre de todo su Grupo para que aporte la siguiente información en relación con Soluciones de Gestión […]:

1. Que aporte las contrataciones de Soluciones de Gestión con cualquier compañía de su grupo para el porte de mercancía desde la República Popular China.

2. Que informe sobre todas las transacciones financieras con Soluciones de Gestión.

3. Que identifique los vuelos, horarios que trajeron mercancía de Soluciones de Gestión desde la República Popular China.

4. Que aporte su tarifa oficial de la época en relación con dichos portes y su coste de intermediación o bróker.

5. Que informe si cobró por intermediación/bróker respecto de los vuelos operados por Iberia para traer las mascarillas de Soluciones de Gestión".

En aquel escrito se detallaba que "desde su nombramiento, el Sr. Ábalos ejerció sus prerrogativas acompañado del Sr. García Izaguirre, a quien designó como asesor del MITMA. Más adelante, y sin dejar por ello de actuar como asesor del Sr. Ábalos, D. Koldo García Izaguirre fue nombrado miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado y de Renfe, ambas entidades dependientes del MITMA. Su mujer, por su parte, Dª Patricia Uriz Iriarte, fue nombrada como una de las secretarias del Gabinete del ministro".

Y que, en "el citado Ministerio, los acusados coincidieron con el escolta del predecesor del Sr. Ábalos en el cargo, D. Rubén de Aldama Delgado, que continuaba prestando servicios en el citado departamento ministerial. Fue en agosto de 2018 cuando D. Koldo García Izaguirre interactuó por primera vez con D. Rubén, hermano del ahora acusado D. Víctor de Aldama Delgado. A partir de ese primer encuentro, D. Koldo y D. Víctor entablaron una relación personal cada vez más cercana, que no tardó en extenderse al Sr. Ábalos Meco. La relación entre el ministro, su asesor y el Sr. de Aldama acabaría procurándoles a todos ellos importantes beneficios económicos".

Uno de esos beneficios se habría basado en los contratos de mascarillas ante la pandemia del covid. Y en ese contexto surgen los contratos de Air Europa.