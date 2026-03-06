Jarro de agua fría del PNV tras el encuentro con Feijóo: "No hay ningún punto y aparte"

Unos días después de que trascendiera un encuentro del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el presidente del PNV, Aitor Esteban, un acercamiento con los nacionalistas en un nuevo momento de debilidad para el sanchismo, el propio Esteban ha minimizado los efectos de la reunión y ha aclarado que con respecto a los populares y el PSOE, nada ha cambiado.

En una entrevista en ETB, Esteban ha precisado que la relación con los populares sigue igual y ha añadido que "no hay ningún cambio ni ningún punto y aparte", pese a la imagen que dejó el desayuno informativo de Feijóo en Bilbao, en presencia de varios dirigentes nacionalistas.

Preguntado sobre el supuesto "deshielo" entre PNV y PP tras la "conversación larga, sincera y respetuosa" que mantuvieron en Madrid Feijóo y Esteban, el nacionalista ha alegado que en estos años ha habido conversaciones con el PP "porque el PNV ocupa una centralidad y yo creo que también nuestra responsabilidad es tener los canales abiertos".

"Hay un momento en el que, entre esos mensajes que se intercambian, pensamos que igual podríamos tener una reunión y punto. Eso es lo que lo que ha ocurrido", ha dicho sobre su cita con Feijóo para después aclarar que el contacto en todo caso se circunscribe a las relaciones institucionales del PNV.

"Yo creo que es nuestra obligación, y más en mi caso como presidente del PNV. Desde luego, nosotros desde esa centralidad que tenemos, tenemos muchas más posibilidades de hablar con todo el espectro de los partidos políticos, y eso es lo que estamos haciendo, pero no hay ni ningún cambio ni ningún punto y aparte en este momento", ha insistido.

Después ha cargado contra el PP, y contra su presidente en el País Vasco, Javier de Andrés, citando la sesión de control de este viernes en el Parlamento Vasco: "Está muy perdido y lo que está haciendo una política de trinchera".

En cuanto a sus socios del PSOE y si habría habido inquietud por el acercamiento a los populares, Esteban ha considerado que "si cada vez que se habla entre partidos, los demás se sienten molestos, no se iba a hacer política, ni se podrían entablar unas relaciones normales".

La lealtad al PSOE

"Yo creo que el PSOE lo ha entendido perfectamente, sobre todo porque, además, afirmo con rotundidad que hemos sido el partido más claro en la relación con ellos. Estamos empeñados en dar estabilidad a Euskadi y en que este país funcione, y ahí tenemos acuerdos de coalición que va a los tres niveles, en el del Gobierno, en el de diputaciones y en el municipal", ha sentenciado.

También ha recordado el acuerdo de investidura, y ha asegurado que han sido "siempre muy leales hablando claro con el Gobierno español e intentando ser constructivos". "Si con alguien hablamos más y más frecuentemente, porque precisamente tenemos esos gobiernos de coalición, es con el Partido Socialista", ha subrayado.