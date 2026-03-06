La Audiencia Nacional procesa al exjefe de la UDEF que ocultó 20 millones de euros en su casa

El titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Francisco de Jorge, ha tomado la decisión de procesar al que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), Óscar Sánchez Gil, por un delito de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos.

Así se desprende de un auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, en que también se indica el procesamiento de otras personas físicas y entidades. Entre las personas que están imputadas se encuentra la mujer del ex jefe de la UDEF.

El magistrado señala que los indicios que le han llevado a tomar esta decisión están fundamentados en conversaciones telefónicas, conversaciones, informes policiales y el análisis de los documentos que han sido encontrados en los teléfonos y demás dispositivos intervenidos en los registros practicados.

El instructor sostiene que la colaboración del ex alto cargo de la UDEF con la presunta trama "se concretaba esencialmente en la realización de consultas" en bases policiales para "conocer y descartar" las investigaciones sobre los miembros de la presunta organización.

Este trabajo estaría recompensado por "cuantiosas remuneraciones" que para poder recibirlas creó un "complejo sistema de ocultación con creación de empresas, sociedades y utilización incluso de criptoactivos", según uno de los autos de la causa.

Óscar Sánchez fue detenido en el año 2024 por presuntos vínculos con una red de narcotráfico con la que "colaboraba reiteradamente", facilitando la entrada de grandes alijos.

La querella presentada por la Fiscalía Antidroga advertía de que este insperctor jefe estaría colaborando, o incluso que estaba integrado, en una organización dedicada a la introducción de grandes partidas de cocaína y al blanqueo de las ganancias obtenidas.