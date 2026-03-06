Plus Ultra da veracidad a las informaciones sobre el rescate y denuncia a la UDEF por supuestas filtraciones

La aerolínea Plus Ultra ha denunciado a la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) de la Policía Nacional por presuntas filtraciones cometidas desde la unidad que han desvelado información sobre la causa que investiga a la compañía.

La UDEF se encuentra investigando la comisión de posibles delitos llevados a cabo por la compañía con el objetivo de conseguir un rescate de 53 millones de euros durante la pandemia; además del posterior blanqueo de capitales en el extranjero. Este caso involucra a Julio Martínez Martínez, amigo y pagador del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Según ha podido confirmar Libertad Digital, el Juzgado de Instrucción Número 6 de Madrid ha admitido a trámite una denuncia contra el cuerpo de policía realizada por la aerolínea. La compañía recalca que, al tratarse de una causa con secreto de sumario, las únicas personas con acceso a esos documentos y archivos son la juez instructora, la Fiscalía, el personal judicial y los funcionarios de la Policía.

Así, la compañía formaliza sus sospechas sobre las filtraciones y apunta directamente a la unidad que realizó el registro en la sede de la aerolínea y que llevó a cabo la detención de su presidente, Julio Martínez Sola, y el amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, entre otros. Entre toda la documentación que la unidad recogió de los lugares registrados, se encontraría un contrato de Plus Ultra con el pagador del exlíder socialista en el que se circunscribiría una comisión del 1% del valor del rescate para Análisis Relevante S.L. si Plus Ultra conseguía el rescate.

La difusión de dicho documento, entre otras informaciones al respecto de la investigación que acorrala a la aerolínea y a su círculo más cercano, ha llevado a Plus Ultra a denunciar a la unidad policial. La denuncia ha caído en manos del magistrado Pedro Javier Marchante, que ha admitido a trámite esta denuncia.

El magistrado ya ha realizado su primera acción y ha preguntado a Fiscalía si comparte abrir diligencias en la causa. Si es así y el juez se decide a seguir adelante con el caso, podría llamar a declarar, como pide Plus Ultra, a los periodistas que han publicado dicha información; así como a los agentes de la UDEF involucrados en la investigación por blanqueo de capitales que pesa sobre la aerolínea.

Con esta denuncia, Plus Ultra da veracidad a los documentos difundidos por los medios acerca del rescate, que vinculan de forma estrecha a Zapatero con la compañía habiendo podido este mediar para que Plus Ultra recibiese el rescate; ya que, si no fuesen ciertas, sería más lógico tramitar una denuncia contra los periodistas por calumnias y no a la unidad policial por filtraciones. El propio Zapatero se negó en el Senado a hablar del documento del 1% porque, según él, no le daba veracidad a una información supuestamente sustraída de una causa secreta.