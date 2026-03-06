Teresa Peramato elogia la ley del 'solo sí es sí' de Irene Montero y la califica de "referente internacional"

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato ha defendido la polémica ley del 'solo sí es sí', impulsada por la exministra y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y la ha calificado de "un referente a nivel internacional". "Con todas las críticas que ha acumulado a mí me parece que es una ley esencial y que también es un referente a nivel internacional" ha declarado la fiscal general del Estado. La ley sigue en el centro de la polémica por haber beneficiado a más de 1.000 violadores.

Peramato ha participado durante la mañana de este viernes en la mesa redonda Igualdad en construcción: desafíos para los derechos de las mujeres que ha tenido lugar en la sede de la Fiscalía General. En la mesa también se encontraban la presidenta del Consejo de Estado y exministra, Carmen Calvo, la periodista Ebbaba Hameida y la profesora universitaria Lucía Ortiz de Zárate.

La fiscal general ha continuado detallando que la ley cuenta con "62 artículos dedicados exclusivamente a la concienciación contra la violencia sexual, a la protección, a la prevención y al derecho a la reparación integral de las víctimas de violencia sexual".

"Lo importante es que centra la respuesta en poner el foco en la ausencia del consentimiento en los actos de violencia sexual", añade. "Yo creo que es tan importante tener en cuenta el consentimiento afirmativo como el núcleo de nuestra autonomía y libertad sexual y, por lo tanto, la ausencia del consentimiento afirmativo como la esencia de la violencia sexual", sentencia.

Durante su intervención también elogiado la labor del feminismo. "El feminismo nos ha ayudado, en primer lugar, a ponerle nombre a la violencia sobre la mujer, identificar las causas, a conocer las consecuencias y también a diferenciar las diferentes manifestaciones de violencia sobre la mujer", ha comentado Peramato. De igual manera, la fiscal general ha apuntado a que el feminismo "nos ha aportado el marco teórico que nos ha permitido identificar la desigualdad como el origen de la violencia sobre la mujer".

Caso del Dao

Sin embargo, a pesar de las declaraciones de Peramato la inacción y el silencio de la Fiscalía ante el escándalo del supuesto delito de agresión sexual cometido por el que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha causado un gran estupor en el mundo judicial.

La querella presentada por la víctima relataba cómo el por aquel entonces DAO obligó a la víctima a subir a su domicilio, donde el "querellado desplegó una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental".

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital explicaron que "la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, es experta en violencia de género, pero casualmente este caso de agresión sexual que afecta al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska y por ende, al Gobierno de Pedro Sánchez, está completamente desaparecida".