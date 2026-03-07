Pillan a marroquíes falsificando documentos para conseguir el visado tras el anuncio de Sánchez

La regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez por la vía rápida comienza a tener sus efectos negativos. La Fiscalía de Tánger ha abierto una investigación judicial en varias decenas de solicitudes para obtener el visado español, tras una denuncia presentada por el Consulado General de España en la ciudad marroquí después de detectar actividades fraudulentas. Las autoridades están investigando posibles casos de falsificación de documentos y datos inexactos para conseguir la documentación con métodos ilegales.

De acuerdo con las informaciones publicadas por medios marroquíes como Yabiladi, una auditoría de varias solicitudes de visado Schengen ha sacado al descubierto irregularidades en la documentación presentada, como contratos de trabajo, certificados de salario y extractos bancarios. Estas anomalías han generado altas sospechas de fraude para cumplir con los requisitos de obtención de visados.

Bajo la dirección de la Fiscalía, la policía judicial ha iniciado una investigación preliminar que involucra a las personas implicadas. Los investigadores están indagando en el posible uso de entidades ficticias con fines fraudulentos, mientras esperan los resultados de los análisis técnicos y las investigaciones para detectar las infracciones y las posibles responsabilidades legales.

Libertad Digital estuvo en el Consulado de Marruecos en Madrid y pudo constatar el aumento significativo de afluencia para gestionar todo tipo de documentación después del anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez por el cual va a regularizar a medio millón de inmigrantes por la vía rápida. De hecho, las autoridades del país vecino acordaron hace unas semanas ampliar el horario debido al aumento de citas previas para así facilitar las gestiones a la comunidad marroquí en España.

Otros consulados como el de Argelia o el de Pakistán también han experimentado colas kilométricas para la regularización que ha promocionado el Ejecutivo español. La Policía Nacional ha alertado de los peligros que supone esta maniobra de Pedro Sánchez y sus socios como por ejemplo que no se revisen adecuadamente los antecedentes penales de los delincuentes que quieran entrar en España.